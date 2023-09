Frau mit Eiern beworfen und verletzt – Schlägerei zwischen fünf Personen – Feuerwehreinsatz in Gartenanlage

Greiz/Auma-Weidetal. Unbekannte haben zwei Frauen mit rohen und gekochten Eiern beworfen. Zudem rückten mehrere Streifenwagen zu einer Schlägerei aus. Die Meldungen der Greizer Polizei:

Zwei 35 und 57 Jahre alte Fußgängerinnen sind am Freitagabend in der August-Bebel-Straße in Greiz vom Parkdeck eines Supermarktes von Unbekannten mit rohen und gekochten Eiern beworfen worden. Dabei traf laut Polizeiangaben eines der Eier die 57-Jährige am Arm und verletzte sie leicht. Trotz umgehender Fahndung konnten die Werfer nicht mehr aufgegriffen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661/ 6210 zu melden (Bezugsnummer: 0229832/2023).

Schlägerei zwischen fünf Personen

Am Freitagabend mussten gegen 22.35 Uhr mehrere Streifenwagen in die Brauhausgasse in Greiz ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, hatten zuvor etliche Zeugen gemeldet, dass sich dort fünf Personen schlagen würden. Nach Eintreffen konnten die Polizisten die beiden Streitparteien trennen. Demnach waren zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren mit einer 38-Jährigen sowie einem 18- und einem 16-Jährigen in Streit geraten. Dieser verlagerte sich im weiteren Verlauf von der Straße in ein Treppenhaus, wo die Beteiligten begannen, mit Fäusten und Gegenständen aufeinander einzuschlagen. Dabei erlitten alle Personen leichte Verletzungen. Der 18-Jährige wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand Sachschaden an der Hauseingangstür. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Tathergang.

Feuerwehreinsatz in Gartenanlage

Feuerwehr und Polizei rückten am Samstag gegen 13.50 Uhr in eine Gartenanlage am Sophienbad in Auma-Weidatal aus. Dort brannte die Holzverkleidung einer Gartenhütte. Laut Polizei konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen, so dass nur geringer Sachschaden entstand und niemand verletzt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.