Die Polizei hat in Pausa einen Corona-Protest gestoppt.

Frau will in Pausa Polizistin die Waffe entreißen

Pausa. Bei einer Corona-Demo wurden die Einsatzkräfte aggressiv angegangen.

Wegen einer verbotenen Versammlung sind am Dienstagabend insgesamt 70 Polizisten in Pausa im Einsatz gewesen. Gegen 19 Uhr hätten sich zunächst wenige Leute in kleinen Gruppen um den Marktplatz herum versammelt.

Die Lage habe sich dann recht schnell sehr dynamisch entwickelt, wobei sich mehrere Gruppen zu einem Aufzug formiert hätten, dessen Teilnehmer sich zum Teil äußerst aggressiv verhalten haben, heißt es. Deswegen seien weitere Einsatzkräfte hinzugezogen worden.

Der Bereitschaftspolizei sei es schließlich gelungen, eine Gruppe von etwa 25 Personen abseits des Marktes zu stoppen. Die Gruppe sei umstellt worden, drei Teilnehmer hätten sich dem widersetzen wollen. Eine Frau habe dabei mehrfach versucht, einer Polizistin die Dienstwaffe zu entreißen. Sie sei daraufhin festgenommen worden. Zwei Männer hätten vehement versucht, die Festnahme zu stören.

Von 17 Menschen seien die Identitäten als Teilnehmer einer nach der Corona-Notverordnung verbotenen Veranstaltung erhoben worden.

Gegen 19.45 Uhr sei dann ein Aufzug von etwa 60 Teilnehmern an der Ecke Am Anger/August-Bebel-Straße gestoppt worden. Gegen 20.45 Uhr hätte sich erneut eine Gruppe von etwa 15 bis 20 Personen versammelt, die sich aber schnell wieder zerstreut habe.