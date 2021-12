Frauen scheitern mit gefälschten Impfausweisen - Gegen Mülltonne gefahren und verletzt

Greiz. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Frauen scheitern mit gefälschten Impfausweisen

Donnerstag bemerkte die Mitarbeiterin einer Apotheke in Zeulenroda-Triebes, dass ihr drei gefälschte Impfausweise vorgelegt wurden, um eine digitale Impfbescheinigung zu erhalten. Eine Überprüfung bei den angeblichen Impfstellen erhärtete diesen Verdacht. Die Fälschungen wurden beschlagnahmt und gegen die drei namentlich bekannten Ausweisinhaberinnen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrer von E-Bike fährt gegen Mülltonne und verletzt sich

Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr fuhr ein 41-jährige E-Bike-Fahrer auf dem linken Gehweg der Schmidtstraße in Greiz in Richtung Brauereistraße. Dabei fuhr er gegen eine Mülltonne, die umfiel. Aufgrund der Kollision rutschte er, prallte mit seinem ungeschützten Kopf auf eine Treppe und verletzte sich dabei. Es entstanden Sachschäden am Fahrzeug und an der Mülltonne.

