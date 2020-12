Freizeit bleibt ein Zuschussgeschäft

Von Tina Puff



Greiz. Die Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft GmbH und Co. KG (GFD) beendet auch das Jahr 2019 mit Verlusten. Das Betriebsergebnis der GFD liegt 2019 bei minus 993 000 Euro (1.044.000 Euro/2018). Das geht aus dem Beteiligungsbericht hervor, der im Stadtrat Greiz von Geschäftsführer Frank Böttger vorgestellt wurde. Darin enthalten ist ein Plus von 93.000 Euro aus der Sparte Wohnungswirtschaft. Zieht man diese ab, so kommen die Sparten Parkhaus, Eisbahn, Bäderkomplex, Vogtlandhalle, Sporthalle und Veranstaltungen auf ein Minus von 1.088.000 Euro.

Der Bäderkomplex Greiz verursachte das dickste Minus mit rund 325.000 Euro. Im Vorjahr lag das Minus noch bei 336.000 Euro. Bei der Eisbahn lief ein Minus von 238.000 Euro (Vorjahr: 197.000) auf, bei der benachbarten Zweifelderhalle liegt das Betriebsergebnis bei minus 197.000 Euro (195.000 Euro/ 2018). Die Vogtlandhalle kam auf ein Minus von 205.000 Euro (128.000 Euro/2018), das Parkhaus am Marstall auf eines von 36.000 Euro (42.000 Euro/2018), für Veranstaltungen wurden 88.000 Euro (92.000 Euro/2018) mehr ausgegeben als eingenommen. Böttger betonte, dass in allen Posten auch Abschreibungen enthalten seien genauso wie für die Bestandspflege.

So wurden unter anderem für Instandsetzungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen als auch zur Anschaffung technischer Geräte Investitionen getätigt. In das Parkhaus flossen laut dem Beteiligungsbericht für 2019 3900 Euro, in die Eisbahn 45.900 Euro, in den Bäderkomplex 45.800 Euro, in die Vogtlandhalle 39.000 Euro, in die Sporthalle 16.800 Euro und in die Sparte Veranstaltungen 12.500 Euro. In der Sparte Wohnungswirtschaft investierte die GFD 433.200 Euro.

Die Besucherzahlen aus 2018 konnten in 2019 nicht gehalten werden. Das Sommerbad besuchten 10.703 Gäste (2019) statt 14.759 (2018). Die Schwimmhalle registrierte 24.822 Besucher. Im Jahr 2018 waren es 27.488 ( 24.852 Menschen/2017; 30.410/2016). Die Sauna verbucht ein ähnliches Ergebnis wie 2018. Sie zählte 5700 Besucher (5746 Gäste/2018).

Rund 4000 Besucher weniger kamen in die Eishalle. Waren es im Jahr 2018 noch 45.974 so kamen in 2019 nur 41.791 Sportfreunde in die Eishalle.

Böttger machte den Stadträten einmal mehr klar, dass sich an den Ergebnissen auch künftig nichts groß ändern werde. Böttger sieht das Angebot der GFD als eine Daseinsversorgung für die Greizer Bürger. Somit müsse auch die Preisgestaltung sozial verträglich geschehen.

Böttger erklärte auch, dass es zum Beispiel in der Sparte Parkhaus bereits zu einem Investitionsstau gekommen sei und das man mit 35 Euro/Monat schon nicht mehr preiswert sei. Sollte das Marstallcenter errichtet werden, dann sollte man ernsthaft darüber nachdenken, wie die Zukunft des Parkhauses aussehen könnte, so Böttger in seinen Ausführungen. Es werde in den einzelnen Sparten enger, aber "man müsse sich aus Angst vor dem Tod nicht gleich das Leben nehmen", sagt Böttger. Im Aufsichtsrat der GFD seien alle Parteien vertreten, somit könne keiner sagen, er habe nichts gewusst.

Aufgewogen werden die Verluste durch das Ergebnis der Energieversorgung Greiz, an der die KG 51 Prozent hält. In 2019 konnte die Energieversorgung einen Jahresüberschuss von 2,51 Millionen Euro erwirtschaften. In 2018 lag der Überschuss noch bei 3,06 Millionen.