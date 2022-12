Das Bachdenkmal in Eisenach, der Geburtsstadt des Künstlers

Freude auf Konzert in Greiz nach langer Pause

Greiz. Endlich kann in der Stadt das Weihnachtsoratorium wieder aufgeführt werden.

Eine lange Pause musste die traditionelle Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in Greiz machen, weil die Pandemie es nicht zuließ. Nun freuen sich alle Organisatoren rund um den Kantor Ralf Stiller, dass es am dritten Advent, 11. Dezember, endlich wieder erklingen kann. Ab 17 Uhr stehen in der Stadtkirche Greiz die Teile eins bis drei auf dem Programm.

Eine ganze Reihe von Mitwirkenden wollen zum Erfolg der Aufführung beitragen. Der Kantatenchor Greiz ist genauso mit dabei wie die Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach. An der Continuo-Orgel soll Konrad Schöbel zu hören sein, als Solisten hat man sich Clara-Sophie Rohleder (Sopran), Anna-Lena Grahl (Alt), Manuel Ried (Tenor) und Felix Rohleder (Bass) eingeladen. Die Leitung des Konzerts hat Ralf Stiller inne.

Karten für das langerwartete Konzert gibt es im Greizer Bücherwurm, in der Tourist-Information oder im Büro der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden.