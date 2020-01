Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freude, Skepsis, Spannung zum Jahreswechsel vor 30 Jahren

Es war die Zeit der Euphorie. Die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland war gefallen, Reisefreiheit zog die Menschen hinaus in die weite Welt. Doch welche Gedanken bewogen sie zum Start in ein Jahrzehnt vor 30 Jahren. Welche Gefühle hegten sie beim Blick in die Zukunft - das wollten wir wissen und haben dazu unter den Einwohnern aus Zeulenroda-Triebes und Greiz umgehört.

Bei Axel Wagner aus Triebes überwog die Freude

Der Vorsitzende des Anglervereins 1955 Triebes und heutige Ortsteilbürgermeister vom Ortsteil Triebes erinnert sich: „Ich war knapp 23 Jahre. Viele meiner Freunde waren schon kurz vor dem Mauerfall in den „Westen“gegangen. Mein Bruder und seine Familie waren auch schon in Frankfurt/Main. Doch zu Silvester trafen wir uns alle in unserem kleinen Haus. Die Freude des Wiedersehens war riesig. Jeder brachte etwas aus der Ferne mit. Bowlefrüchte (Ananas, Pfirsiche, Mandarinen), bayrisches Bier. Knabberzeug, Böller und andere Dinge, die zu „DDR-Zeiten“ rar waren. Wir alle verfolgt gemeinsam die Ansprache des Bundeskanzlers vor unserem alten Röhrenfernseher. Wir waren eine große Runde. Alle 30 Freunde hatten viel zu erzählen. Wir haben Pläne für das neue Jahr 1990 geschmiedet. Wir freuten uns auf eine Anglertour auf dem großen Meer. Das war uns als Angler bis dato versagt geblieben. Durch den Mauerfall wurde es jetzt möglich. Ich habe das Silvesterfeuerwerk in Triebes als besonders groß und farbenfroh empfunden. Der Ballast wurde abgeworfen, Depression, die es noch vor einem Jahr gab, waren vergessen. Wir liefen durch Triebes, trafen viele Menschen und gratulierten uns gegenseitig.

Für Generalmusikdirektor Stefan Fraas war es sehr beeindruckend

Stefan Fraas, Generalmusikdirektor der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach, erinnert sich eher an ein ruhiges Silvester. „Ich habe bestimmt ein Konzert gegeben und im Januar 1990 wurde unser zweiter Sohn geboren“, sagt Stefan Fraas. Nichtsdestotrotz empfand er die Zeit als unheimlich spannend. „Wir befanden uns in einem rechtsfreien Raum.“ Rechtsformen wie eine Kommanditgesellschaft und viele andere waren für uns unbekannt und wir mussten vieles lernen. Auf der anderen Seite sind die Menschen in ein Kaufrausch verfallen, so Frass. Er ist ihm ein Plakat während der Demos in Plauen, an denen sich immer weniger Menschen seit der Grenzöffnung beteiligten, in Erinnerung geblieben. Darauf stand: „Lieber in Plauen demonstrieren, als in Hof flanieren“. „Das war für mich beeindruckend und kennzeichnete die Situation zum Jahreswechsel 1989/1990.“

Pfarrer a.D. Siegfried Göckritz aus Greiz blickt sorgenvoll in die Zukunft

Siegfried Göckritz war von 1976 bis 1999 Pfarrer im Greizer Stadtteil Obergrochlitz/Caselwitz. Den Silvesterabend vor 30 Jahren verbrachte der Pfarrer in seiner Kirche beim Glockenläuten. Der Kirchendiener war 1988 verstorben und so übernahm er das Läuten der Glocken. An diesem Abend besuchten ihn Freude der Familie und Leute aus dem Dorf im Gotteshaus. Das empfand er als besonders schön. Heute 30 Jahre später, als 83-Jähriger, belastet ihm Tendenzen, die sich in der Entwicklung abzeichnen. Er hofft, dass die Menschen zur Vernunft kommen und ein gutes Miteinander pflegen.