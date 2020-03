Freude über neuen Posten ist nicht ungetrübt

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe“, sagt Christian Tischner, der jetzt neuer stellvertretender CDU-Landtagsfraktionschef ist. Der Greizer Pädagoge wird sich auch in dieser Funktion vor allem dem Thema Bildung widmen, wie er sagt.

Doch der Blick auf die Monate nach der Landtagswahl Ende Oktober trübt die Freude über den neuen Posten. „Die Demokratie hat gelitten“, ist Tischner überzeugt.

Er hatte sich zunächst darüber gefreut, dass er das Direktmandat in seinem Wahlkreis wieder geholt hat. „Ich habe dann aber zwei bis drei Wochen gebraucht, um zu verstehen, dass diese Wahl keiner gewonnen hat“, gibt er zu.

Erschüttert über den Umgang mit Parlamentarismus

Die folgende „Ignoranz von Rot-Rot-Grün und von Mike Mohring“ habe ein politisches Erdbeben in Gang gebracht. „Unser Chef hat an einem Tag nach links geblinkt und am nächsten nach rechts“, beschreibt Christian Tischner die Situation, die für Verunsicherung gesorgt habe – und am 5. Februar schließlich zur Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten.

„Ich bin erschüttert, wie hier mit Demokratie und Parlamentarismus umgegangen wurde. Das Parlament wurde an der Nase herumgeführt“, sagt Christian Tischner und fährt fort: „Für mich als Politiklehrer, der regelmäßig Schüler wie jetzt erst wieder die Grundschüler aus Mohlsdorf in den Landtag einlädt, ist das besonders schlimm.“

Der Greizer betont, dass er mit der Höcke-AfD nichts zu tun haben will. In seinen Augen müsse diese Partei in Thüringen für sich klären, ob sie auf dem Boden der parlamentarischen Demokratie steht.

Themen liegen auf dem Tisch

„Ja, es war ein schwieriges Wahlergebnis, das Demokraten aber trotzdem umzusetzen haben. Die Vernünftigen müssen sich zusammensetzen“, so Tischner. Die Themen würden auf dem Tisch liegen, sagt er. Dazu gehören die Versorgung des ländlichen Raums ebenso wie der Generationswechsel bei den Lehrern.

Die Thüringer haben Erwartungen, setzen voraus, dass sich die Abgeordneten der Problem annehmen und sie lösen, ist Christian Tischner überzeugt. Und damit müsse nun endlich begonnen werden.