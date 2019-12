Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedenslicht kommt in die Region

Vor 33 Jahren wurde das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem zum ersten Mal entzündet. Heute erreicht es in nahezu 30 Ländern Millionen von Menschen in der ganzen Welt. Traditionell wird es auch in der Region verteilt und am 23. Dezember von der Kirche in Wernburg auf die Reise durch Ostthüringen geschickt.

Als erstes erreicht das Friedenslicht am Vortag des Heiligen Abends Zeulenroda-Triebes, wo es gegen 13.35 Uhr an der Dreieinigkeitskirche ankommen soll. Um 14.15 wird es dann auf dem Greizer Marktplatz erwartet, von wo es, nach dem Austeilen, in die Stadtkirche gebracht werden soll. Zu beiden Terminen sind alle Interessierten eingeladen. Sie können sich ein Teil des Friedenslichtes mitnehmen, um es dann an andere weiterzugeben.

In Hohenleuben kann das bereits am 22. Dezember geschehen. Das Friedenslicht soll dort schon bei einem offenen Singen zu Advent und Weihnachten verteilt werden. Dafür lädt der Kirchenmusiker Uwe Großer, ab 15 Uhr, in den Bibelsaal der Kirchgemeinde Hohenleuben.