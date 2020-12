Friedenslicht kommt in Greiz an

In einem Jahr, das alles andere als gewöhnlich war, konnte am Mittwoch auf dem Greizer Markt zumindest eine weihnachtliche Tradition weiter Bestand haben, auch wenn sie anders als in der Vergangenheit gestaltet werden musste: Das Friedenslicht aus Bethlehem kam am frühen Nachmittag in der Park- und Schlossstadt an und wurde an Vertreter der christlichen Kirchgemeinden in Greiz verteilt. Sie sollen es nun an die anderen Gemeindeglieder weitertragen.

Natürlich kam auch diese Aktion nicht ganz ohne Auflagen aus. Nur ein kleiner Teil der Menschen, die dabei sonst auf dem Markt anzutreffen sind, waren auch in diesem Jahr gekommen, um das Licht in Empfang zu nehmen. Übergeben wurde es nur mit Abstand und Maske, auf eine vorgetragene Andacht wurde verzichtet, um den Aufenthalt so kurz wie möglich zu machen.

Zudem blieb Kreisreferent Christian Mende noch eine Weile vor Ort, damit sich nicht zu viele Menschen auf einmal am Markt versammelten.

Bühne aufgebaut



Abholen kann man sich das Licht aber nicht nur in den Gemeinden, sondern auch bei den Open-Air-Weihnachtsgottesdiensten mit Krippenspiel, die für Heiligabend im Greizer Schlossgarten geplant sind. Dafür wurde dort am Mittwoch auch die Bühne aufgebaut. An den Plänen habe sich nach der letzten Veröffentlichung in dieser Zeitung nichts geändert, so Mende.

Vorgesehen sind also drei Runden - um 15.15, 16 und 16.45 Uhr - für die man sich unter www.eveeno.com/krippenspielgreiz anmelden muss. Ein Mund-Nasen-Schutz ist während der Veranstaltung notwendig, zudem wird darum gebeten, Laternen mitzubringen, die in der Dunkelheit das Abstandhalten vereinfachen sollen. Ein paar Laternen werden auch verteilt.

Nun hofft man darauf, dass sich das Wetter noch ein wenig bessert und man am Heiligabend alles so durchführen kann, wie geplant.

Krippenspiel im Internet zu sehen

Eine Neuigkeit gibt es laut Mende aber: Das Krippenspiel um 16 Uhr soll gefilmt und ab circa 18 Uhr auch auf die Interplattform Youtube gestellt werden, wo man es sich auch von zu Hause aus anschauen kann. Der Link zum Video ist nach dem Erscheinen auf www.kirchengemeinde-greiz.de zu finden.



Das Friedenslicht, das jedes Jahr in Bethlehem entzündet wird, wird bereits seit 1986 in der Welt verteilt, seit 1994 auch in Deutschland. Gerade in diesem Jahr soll es für die Menschen ein Zeichen der Hoffnung in schwierigen Zeiten sein.