Friedenslicht wird im Landkreis Greiz verteilt

Greiz/Zeulenroda-Triebes. So soll symbolische Hoffnung in einer schwierigen Weihnachtszeit leuchten.

Vor allem in diesem Jahr soll das traditionelle Friedenslicht, das in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem entzündet und nach Österreich gebracht wurde, in den Fenstern des Landkreises Greiz leuchten und symbolische Hoffnung bringen. Dazu wird es zu verschiedenen Terminen in der Region verteilt.

In der Hohenleubener Kirche ist es bereits am Sonntag, 20. Dezember, soweit. Ab 15 Uhr wird das Licht bei einem Gottesdienst mit Weihnachtsmusik zum vierten Advent weitergegeben. Jeder Besucher kann eine Friedenslichtkerze erhalten, mit der er das Licht nach Hause nehmen kann. Natürlich kann man auch eigene Kerzen mitbringen. Die Kirche in Hohenleuben ist nicht beheizbar, warme Kleidung wird empfohlen. Es besteht auch nach dem Gottesdienst von circa 15.45 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, das Licht abzuholen.

Auf dem Greizer Markt soll das Friedenslicht am 23. Dezember gegen 13.25 Uhr eintreffen. Kreisreferent Christian Mende will dann circa eine Stunde vor Ort bleiben und es verteilen, damit sich keine Menschenansammlungen bilden. Mund-und-Nasen-Schutz sowie Abstandspflicht gelten. Außerdem kann es bei den Gottesdiensten am Heiligabend im Schlossgarten mitgenommen werden.

In der Zeulenrodaer Dreieinigkeitskirche ist die Ankunft des Lichtes für den 23. Dezember, um 12.45 Uhr geplant. Zudem besteht die Möglichkeit, das Licht auch bei darauffolgenden Gottesdiensten in der Kirche mitzunehmen.