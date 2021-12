Friedenslichtandacht am Sonntag in Hohenleuben

Hohenleuben. Musik zur Adventszeit wird in der Kirche erklingen.

An diesem Sonntag, 19. Dezember, findet um 15 Uhr die Friedenslichtandacht in der Kirche Hohenleuben statt. Das Friedenslicht aus Bethlehem macht an diesem Nachmittag in unserer Region Halt.

Alle Interessierten sind eingeladen, das Licht, das in Bethlehem entzündet wurde und traditionell über die ganze Welt verteilt wird, mit zu sich nach Hause zu nehmen.

Über 3000 Kilometer überwunden

Jedes Jahr machen sich zahlreiche Menschen verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu sich nach Hause zu holen.

Dabei überwindet das Friedenslicht einen insgesamt über 3000 Kilometer langen Weg über viele Mauern und Grenzen. Es verbindet dabei Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander.

Zur Andacht erklingt Musik zur Advents- und Weihnachtszeit.

3G-Regel gilt

Laut landesrechtlicher Verordnung findet der Gottesdienst in Hohenleuben als 3G-Veranstaltung statt. Nachweise sollen mitgebracht werden. Tests seien auch vor Ort möglich.