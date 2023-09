Gruppenbild an der Schule

Das ist die zweite der drei ersten Klassen der Friedrich-Reimann-Grundschule in Zeulenroda. Um die Schüler kümmern sich die Lehrerinnen und Erzieherinnen Marlis Tynior, Katja Hahn, Kathrin Köber und Franziska Schmidt. Von insgesamt 275 Schülerinnen und Schülern wurden in diesem Schuljahr 67 Kinder eingeschult, so Direktorin Karen Mäusebach.