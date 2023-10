Frisch sanierte Orgel klingt wieder wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Großartige Konzerte in Marienkirche Greiz

Greiz. Die frisch restaurierte Kreutzbach-Jehmlich-Orgel in der Greizer Stadtkirche St. Marien klingt wieder, wie Anfang des 20. Jahrhunderts.

Der Organist Martin Hesse hat vor wenigen Tagen ein außergewöhnliches Orgelkonzert in der Greizer Stadtkirche „St. Marien“ gegeben. Er spielte Max Regers „Phantasie über den Choral ,Ein feste Burg ist unser Gott’“ und Louis Viernes „Symphonie Nr. 1 d-Moll“.

„Es war für die Zuhörer eine große Freude zu erleben, wie Martin Hesse an unserer Kreutzbach-Jehmlich-Orgel diese fantastischen Stücke der großen Orgelliteratur interpretierte“, sagte Marienkantor Ralf Stiller nach dem Konzert.

Spannende Orgelstücke erklingen in der Stadtkirche Greiz

Max Reger, dessen 150. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, hat mit der Choralfantasie und der Fuge über Martin Luthers „Ein feste Burg ist unser Gott“ ein Werk der großen romantischen Orgelliteratur geschaffen, das Menschen bis heute tief bewegt. In evangelischen Kreisen ist der Choral eines der bekanntesten Kirchenmusikwerke überhaupt. Louis Vierne war 37 Jahre lang Organist der „Cathedrale Notre Dame“ in Paris. Seine „Orgelsymphonie Nr. 1 in d-Moll“ gilt als Meisterwerk französischer romantisch-impressionistischer Orgelmusik, erläutert Stiller.

Beide Werke interpretierte Martin Hesse meisterhaft und virtuos. „Schon Tage vor dem Konzert kam er nach Greiz, um an unserer Orgel die geeignetesten Register für diese beiden großen Orgelwerke zu finden. Er es überragend geschafft diese beiden Werke klanglich treffend darzustellen und hat somit gezeigt, welch großartiges Instrument wir nun hier in Greiz nach der gelungenen Sanierung haben“, freut sich der Greizer Stadtkantor.

Am Reformationstag erklingt in Greiz das „Paulus-Oratorium“

Er selbst wird übrigens am Reformationstag, um 17 Uhr, wieder in der Kirche zu erleben sein – diesmal aber als Dirigent im Mendelssohn-Bartholdys Monumentalwerk „Paulus-Oratorium“, mit rund 150 Mitwirkenden.