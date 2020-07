Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frische Bänke für Raasdorf

Der Ortsteilrat von Raasdorf hat die schwierige Zeit während der Corona-Pandemie nicht nutzlos verstreichen lassen, wie er nun in einer Mitteilung berichtet.

„Da die Bänke in Raasdorf und Umgebung durch ihr Alter stark reparaturbedürftig waren, wurde Holz und Farbe gekauft und die Bänke in Eigenregie wieder neu aufgebaut“, heißt es darin. Neu gemacht wurden die drei Bänke und Stühle auf dem Dorfplatz, die zum Treffen der Raasdorfer einladen, die Bank auf dem Knockweg Richtung Raasdorfer Höhe, welche den schönsten Fernblick hat, die Bank auf dem Feldweg vom Hirschweg zum Stausee und die Bank auf dem Hirschweg zum Hirschberg mit ihrem schönen Ausblick auf Raasdorf. „Nun erstrahlen die überholten Sitzgelegenheiten wieder in neuem Glanz und laden Wanderer und Spaziergänger zum Rasten und Verweilen ein“, freuen sich die Ortsteilratsmitglieder.

Ein Dank gehe an alle fleißigen Helfer, die sich der Sache annahmen und an die Raasdorfer Bürger, die in ihren privaten Grundstücken die Bänke erneuerten.