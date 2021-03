Fröhlicher Ostergruß in Greiz-Dölau

Lustige Osterhasen grüßen direkt an der Straße.

In Greiz-Dölau können sich nicht nur Autofahrer freuen: Direkt an der Straße werden sie freundlich von Osterhasen begrüßt. Die hübsche Osterkrone ist ein Hingucker, die zahlreichen bunten Eier, die an ihr angebracht sind, sind gerngesehene Farbtupfer. Auch wenn wir nun bereits das zweite Osterfest in Folge im Lockdown verbringen, lassen sich viele Leute die gute Laune und die Freude an diesem Fest nicht nehmen. Die Frühlingssonne verbreitet darüber hinaus gute Laune.