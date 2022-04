Viele packten mit an, um Niederböhmersdorf vom Winterdreck zu befreien.

Frühjahrsputz in Niederböhmersdorf mit vielen Helfern

Niederböhmersdorf. Die Einwohner haben am Sonntag ihren Ort verschönert.

Wer denkt, dass den Einwohnern auf den Dörfern am Sonntagmorgen die Ruhe heilig ist, der erlebte dieses Wochenende in Niederböhmersdorf genau das Gegenteil. Die Bewohner des Ortsteiles von Zeulenroda-Triebes hatten sich erneut zum Frühjahrsputz getroffen. Große und kleine Niederböhmersdorfer folgten der Einladung von Ortsteilbürgermeister Ronny Schmutzler, nahmen Hacke und Schaufel in die Hand und machten ihr Dorf frühlingsfein.

Sie entfernten Unkraut auf den Flächen vor den städtischen Einrichtungen, beschnitten die Hecke auf dem Spielplatz und reinigten die Straßengräben. Auch die alten Handpumpen im Ort bekommen noch einen neuen Anstrich.

Am Sonntag waren auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz und widmeten sich den Vorbereitungen für das Maibaumaufstellen am Samstag, 30. April.

Geselliges Beisammensein zum Abschluss

Der Dank des Ortsteilbürgermeisters gilt nicht nur den Teilnehmern, sondern auch den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs, heißt es. Sie stellten Container bereit, um den Müll zu sammeln und erfahrungsgemäß werden diese dann auch wieder schnell abgeholt, so Ronny Schmutzler.

Nach getaner Arbeit trafen sich alle in geselliger Runde bei einer Roster und es gab Gespräche über zukünftige Vorhaben.