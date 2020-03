Der von Kerstin Figura geleitete Chor des Ulf-Merbold-Gymnasiums Greiz beim Auftritt in der Vogtlandhalle

Greiz. Rund 600 Besucher kommen zum Auftritt in die Vogtlandhalle und sehen ein abwechslungsreiches Programm von Klassik bis Moderne.

Frühlingskonzert des Ulf-Merbold-Gymnasiums Greiz bezaubert

Das Greizer Gymnasium hat dank seines Namensgebers, dem ersten deutschen Astronauten und Greizer Ehrenbürger, Ulf Merbold, per se eine besondere Nähe zum Himmel. Dass die Schüler auch himmlisch musizieren können, stellten sie am Freitagabend zum diesjährigen Frühlingskonzert in der Vogtlandhalle klangvoll unter Beweis. Rund zwei Stunden schenkten die Schüler den über 600 Zuhörern, darunter auch Ulf Merbold, einen abwechslungsreichen und stets wohlklingenden Konzertabend.

Egal, ob solistisch oder als Ensemble, egal, ob Klassik, Pop oder sogar Eigenkomposition, was auch immer dem Publikum aus Eltern, Großeltern, Bekannten und Freunden der Schüler zu Gehör gebracht wurde, zeugte von musikalischer Güte und Talent. Unter der musikalischen Leitung der drei Musikpädagoginnen des Gymnasiums, Kerstin Figura, Maria Liebergesell und Sandra Pönitz, präsentierten die Chöre und Musikgruppen der sechsten bis zwölften Klasse der Schule unter anderem Kompositionen von Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart oder Dimitri Schostakowitsch bis hin zu Pophymnen wie „Africa“ von Toto oder „It’s My Life“ von Bon Jovi. Aber auch ein kurzer Ausflug in die Experimentalmusik stand im Programm. Das von dem Greizer Zither-Virtuosen Steffen Hempel geleitetet Zither-Ensemble spielte den aus Pausen und nur einem Ton bestehenden ersten Satz aus „4’33’’“ von John Cage.

Mit dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule Bernhard Stavenhagen Greiz, in dem auch Schüler des Gymnasiums aktiv sind, holten sich die Schüler Verstärkung für ihr Konzert. Unter Leitung von Gretel Töpfer erklangen in einer stimmungsvollen Klassik-Pop-Variation zwei Titel der schwedischen Pop-Ikone „Abba“. Doch nicht nur Musik hatte der Abend zu bieten, Schülerinnen der Klassen 7a/b zeigten ihr tänzerisches Können. In Zusammenarbeit mit Sebastian Richter von der Geraer Tanzschule Schulze und der Kulturagentenstiftung entstand eine dynamische wie mitreißende Choreografie unter dem Titel „Michael Jackson Meets Bruno Mars“.

Gleich welches Genre, ausnahmslos alle Mitwirkende verdienen großes Lob. Jeder der jungen Musiker überzeugte mit seinem musikalischen Können, seinem Ausdruck und seiner Bühnenpräsenz. Insofern verbietet es sich eigentlich einzelne Akteure namentlich hervorzuheben. Dennoch sollen an dieser Stelle Katharina Jäger für ihr brillantes Klavierspiel, Hanna Jalowski für ihr außergewöhnliches Können an der Violine, Emily Thomas für ihre stimmlich ergreifende Interpretation von „Say Something“ des US-Pop-Duos „A Great Big World“ und Joana Griebenow für ihren tiefsinnigen Song „Achtung Spielstraße“, für den sie Musik und Text selbst verfasst hat, genannt werden.

Der Applaus und der immer wieder aufbrandende Jubel aus der Zuhörerschaft war gerechter Dank und zugleich Anerkennung und Respekt für die Leistungen der jungen Musiker. Übrigens, flott moderiert wurde der sicher lang in Erinnerung bleibende Abend von Eszter Józsa und Lennart Hoffmann.