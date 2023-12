Frust der Bauern im Landkreis Greiz ist verständlich

Beteiligt an der Demonstration in Berlin haben sich auch Landwirte aus der Region. Sie zeigten nicht nur mit der Anwesenheit ihr Unverständnis, sondern brachten auch gleich noch eine Fuhre Mist mit.

Zeulenroda-Triebes „Ein Schlag in die Magengrube“ sei der angedrohte Wegfall der Subventionen in der Landwirtschaft für alle eingefleischten Bauern.

Allzu verständlich ist der Frust der Bauern in der Region. Auch der Geschäftsführer der Ervema Wöhlsdorf, Jonathan Köber, empfindet den angedachten Wegfall der Subventionen auf Agrar-Diesel und in der Kfz-Besteuerung als schmerzlich und als Vertrauensbruch gegenüber den Landwirten. Sie wären täglich an sieben Tagen in der Woche und bei jedem Wetter bemüht, Tiere zu versorgen, gut und günstig auf den Äckern zu produzieren.

Der angedachte Subventionswegfall sei ein Schlag in die Magengrube, meint Köber. Nicht nur von der Ervema, sondern auch von Pahren Agrar und der Teichwolframsdorfer Agrargesellschaft wären Mitarbeiter in Berlin bei der Bauern-Demonstration gewesen, und die Geschäftsführer zeigen vollstes Verständnis dafür. Schließlich befürchteten sie, dass solche Entscheidungen, die über Nacht getroffen wurden, Auswirkungen auf die wirtschaftliche Basis und vor allem auf die moralische Verfassung der Landwirte hätten. Wenn dann ein Landwirtschaftsminister wie Cem Özdemir (Grüne) behauptet, dass er von nichts gewusst hätte, dann würde man sich fragen, wo die Reise hingehen soll, so der Wöhlsdorfer.

René Kolbe, Geschäftsführer der Pahren Agrar, ist sich sicher, dass den Landwirten, die ihren Beruf mit Herz und Seele ausübten, übel mitgespielt wird. Hinter ihnen stehen Familien, die auch leben wollen. Und jede Preiserhöhung oder Wegfall der Subventionen würde sie doppelt treffen, beruflich und auch als Verbraucher.

Da kann man den Frust sehr gut verstehen. Fast täglich ereilen alle Bürger Mitteilungen über Preiserhöhungen. Gerade erst konnte ihnen die Angst vor nicht mehr bezahlbarer Energie und Gas genommen werden, da machen Preissteigerungen bei der CO₂-Steuer und bei Strom-Netzentgelten die Runde. Längst sind auch die Strompreissteigerungen wieder im Gespräch. Eine der größten Krankenkassen erhöht ihren Beitrag und die Landwirte sehen eine deutliche Erhöhung der Lebensmittelpreise. Wie das wohl weiter geht, fragen sich am Ende wohl alle.