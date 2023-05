Führung über den Neuen Friedhof in Greiz

Greiz. Tourist-Information lädt zu kulturhistorischen Spaziergang ein.

Zu einem ganz besonderen kulturhistorischen Spaziergang über den Neuen Friedhof in der Leonhardtstrasse in Greiz lädt die Tourist-Information Greiz an diesem Wochenende, genauer am Samstag, 13. Mai, ein.

„Dieser Greizer Friedhof ist ein Ort, der die Kultur-, Stadt- und Kunstgeschichte aus einer völlig ungewohnten Perspektive zeigt. Neben vielen Details zur Geschichte der Anlage erwarten den Besucher auch Hinweise und Informationen zu den außergewöhnlichen Grabkunstmalen und den Grabstellen der zahlreichen Greizer Persönlichkeiten und Unternehmer“, schreiben die Mitarbeiter in der Einladung und hoffen auf viele interessierte Gäste, die mehr über die Besonderheiten dieser Anlage wissen wollen.

Getroffen wird sich für den Rundgang am Samstag, um 14 Uhr, am Neuen Friedhof. Die Führung zur Geschichte einer der letzten Greizer Ruhestätten kostet fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Die Tickets können in der Tourist-Information erworben werden.