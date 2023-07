Fünf Chöre begeistern beim Sängertreffen in Hohenleuben das Publikum

Hohenleuben. Bereits zu,m 67. Mal hatte die Luther-Liedertafel Hohenleuben zum Sängertreffen eingeladen. Zu hören gab es bekannte Songs.

Welch ein gelungenes Sängertreffen! Bereits zum 67. Mal hatte die Luther-Liedertafel Hohenleuben am Sonntagnachmittag zum Sängertreffen an die Burg Reichenfels eingeladen. Bei sommerlichem Wetter und bester kulinarischer Versorgung präsentierten fünf Chöre der Region ihre Lieder und wurden durch die angereisten Chormusikfreunde mit viel Beifall belohnt.

Durch das vielfältige Chor-Programm führte – wie schon seit vielen Jahren bewährt – Mariola Ackermann von der gastgebenden Luther Liedertafel und machte dabei eine bravouröse Figur, wie es Vereinschef Jürgen Schneider ausdrückte.

Rund zweihundert Besucher waren gekommen, um den Melodien der versammelten Chor-Enthusiasten zu lauschen. Dabei wurde ein wahrhaft bunter Reigen dieses musikalischen Genres dargeboten.

Mit dem Lied „Die Welt braucht Lieder“, das einst der unvergessene Schlagerstar Udo Jürgens gesungen hatte, eröffnete der gastgebende Chor das beliebte Sängertreffen am historischen Ort. Doch natürlich wurde nicht nur das Schlagergenre bedient, auch wenn an diesem Lied deutlich wurde, dass Chorgesang weit mehr ist, als nur altehrwürdige Volkslieder zu trällern. Denn hinter dem Gesang stehen viel Zeit und Enthusiasmus in Arrangement und Einstudierung.

So gab es natürlich regionale volksmusikalische Klassiker, wie das „Lied vom Weidatal“ oder „Komm zum Wald“, aber auch spannende Adaptionen wie „Georgy Girl“. „Gern haben tut gut“, kam ebenso zu Gehör, wie Nina Hages Kult-Hit „Du hast den Farbfilm vergessen“ oder „Das Katzenlied“.

Dazu kam allerlei bekanntes Liedgut, von „Heut ist ein wunderschöner Tag“ bis „Es zogen auf sonnigen Wegen“. Nach dem Abschlusslied „Wir ziehen in den Frieden“ wurden alle aufgefordert auf der Bühne gemeinsam „Dona nobis pacem“ (Gib uns Frieden) – eine wichtige Botschaft der Zeit – zu singen. „Es war zauberhaft“, so Schneider, der nicht vergaß, allen musikalischen Akteuren und fleißigen Helfen des gelungenen Nachmittags zu danken.