Fünf Greizer Vereine erhalten Fördermittel

Insgesamt 6350 Euro hat der Kreisausschuss für Schule, Kultur und Sport bei seiner jüngsten Sitzung für kulturelle Veranstaltungen von insgesamt fünf Vereinen aus dem Landkreis Greiz bewilligt. Sie sollen der Ausrichtung von kulturellen Veranstaltungen dienen.

So bekam der Vogtländische Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben (VAVH) insgesamt 500 Euro für Projekte, die um Zusammenhang mit dem 70-jährigen Jubiläum des Museums Reichenfels stehen. Am 1. Februar wurde dieses mit einem Festkolloquium gefeiert. Am Tag zuvor hatte es einen Workshop zur mittelalterlichen Handschriftenkunde gegeben.

4000 Euro gab es für den Greizer Theaterherbst, der in diesem Jahr zum 29. Mal stattfindet – vom 11. bis 20. September. Ausschussmitglied Stephan Marek (SPD) wollte wissen, warum es für den Greizer Verein erneut weniger Geld geben sollte. 2018 waren es noch 10.000 Euro, 2019 noch 5000 Euro gewesen. Der Verein habe immer mehr Drittmittel selbst einholen können, erläuterte Diana Kopp von der Kreisverwaltung. Zudem habe es viele Anträge von Vereinen im Landkreis gegeben, die man bedenken müsse. Die Kulturfördermittel würden auch in diesem Jahr ausgeschöpft. „Wir wollen aber auf gar keinen Fall, dass es den Theaterherbst nicht mehr gibt“, versicherte sie.

1000 Euro erhielt der Künstlerstammtisch der Osterburg Weida, der daraus zwei Ausstellungen und ein Konzert zum 20-jährigen Bestehen des Stammtisches finanzieren will. Sie sollen zwischen August und November 2020 stattfinden.

350 Euro erhielt der Kunst- und Kulturverein Bad Köstritz für die Durchführung der 24. Köstritzer Musikmeile. Sie ist vom 12. bis 14. Juni geplant.

Zuletzt wurden der Greizer Künstlerin Tanja Pohle noch Kulturfördermittel in Höhe von 500 Euro zugesprochen. Sie sollen für zwei Atelierkonzerte genutzt werden, eine Veranstaltungsreihe, die es bereits seit 2013 gibt und die Greizer Neulingen und etablierten Künstlern aus ganz Deutschland eine Plattform bieten soll.