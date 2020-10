Es sind nur noch dreißig Tage, dann beginnt die fünfte Jahreszeit – eigentlich. In diesem Jahr – im Jahr von Corona und bereits wieder steigenden Infektionszahlen – wird es eng werden für ausgelassene Partys und Prunksitzungen. Auf den einzelnen Internetseiten sind keine Termine für die kommende Saison zu finden.

Wolfgang Richter vom Zeulenrodaer Carnevalsverein erklärt, dass man immer noch versuche, die Saison nicht gänzlich ausfallen zu lassen. „Wir wollen vielleicht kleinere Veranstaltungen innerhalb unseres Vereines durchführen“, sagt er. Die rund 70 Kinder, die wöchentlich ein bis zweimal trainieren, wollen auch zeigen, was sie gelernt haben, begründet Richter die Überlegungen. Die etwa 150 Vereinsmitglieder sind nicht untätig, denn auch Kostüme werden jedes Jahr neu gefertigt. Ob es in der Saison 2020/21 ein Motto gibt oder nicht, dass sollen die Zeulenrodaer am 14. November erfahren. Denn an diesem Tag plant der Verein auf jeden Fall die Erstürmung des Rathauses.

Kaum Kostendeckung bei Begrenzung

Bei der Greizer Faschingsgesellschaft wisse man noch nicht, wie sich die kommende Saison gestalten wird, sagt Präsident Michael Böttger. Eins steht aber schon fest, am 11. November, werden die Greizer Narren das Rathaus stürmen – „das soll auf dem Marktplatz gemeinsam mit dem Bürgermeister der Residenzstadt, Alexander Schulze, geschehen“, sagt Böttger. Die Greizer Faschingsgesellschaft startet damit dann in ihre 44. Saison. Die rund 50 aktiven Mitglieder studieren bereits seit Wochen ihr Programm ein. Unter welchem Motto es steht, verriet Böttger noch nicht. „Wir versuchen unser Bestes“, erklärt Böttger, „aber wir wissen, dass es nicht die beste Zeit ist.“ Erste Hygienekonzepte für die Kurt-Rödel-Turnhalle seien erarbeitet.

Beim Obergrochlitzer Karnevalsverein hält man sich noch bedeckt. Auf jeden Fall den Rathausschlüssel holen sich die Narren des berg’schen Carnevalsvereines am 11. November in Berga. Bernd Polster erklärt, dass man auch auf Empfehlungen des Landesverbandes Thüringer Karnevalsvereine warte. Veranstaltungen plane der gut 75 Mitglieder starke Verein vorerst intern. „Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um die Mitglieder bei Laune zu halten und an Geld zu kommen, sonst sind wir finanziell am Ende“, beschreibt Polster die Situation.

Keinen Rosenmontagsumzug 2021

Der Pahrener Carnevalsverein eröffnet am 11. November die Saison intern, sagt Vereinschef Udo Omnus. „Wir werden wahrscheinlich keine Veranstaltungen machen. Wir haben eine gewisse Verantwortung auch gegenüber unseren Gästen“, so Omnus. „In den Saal in Pahren passen ohne Auflagen nur 200 Menschen rein. Mit Hygieneauflagen wären es zu wenig, um die Kosten decken zu können.“ Der Verein zählt 130 Mitglieder, davon etwa 40 Jugendliche. „Wir versuchen, dass Vereinsleben und die einzelnen Gruppen aufrechtzuerhalten.“

Christian Rossram, Vorsitzender vom Hohenleubener Carnevalsverein, hat auch keine guten Nachrichten für die Freunde der närrischen Zeit. Zwar werde man am 11.11. das Rathaus stürmen, doch das Männerballett werde ausfallen. Rossram wollte noch keine weiteren endgültigen Aussagen treffen, da in dieser Woche erst noch die Mitgliederversammlung des rund 120 Mitglieder starken Vereines anstehe. Man werde wohl eher Vereinsintern etwas machen, so Rossram.

Holger Häberlein informierte, dass der 25. Rosenmontagsumzug in Greiz im Februar 2021 ebenfalls ausfallen werde. „Wir überlegen, ob wir stattdessen eine Fotoausstellung organisieren, damit die 25 Jahre nicht ganz ausfallen. Wir sitzen gerade an der Ersatzplanung.“