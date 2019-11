Vom „Korn zum Brot“ oder „Von der Rübe zum Zucker“ sind nur zwei von insgesamt 300 Projekten, die Annett und Michael Rischer vom Filmstudio im benachbarten sächsischen Pausa im Freistaat in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben.

Dafür und für ihr Engagement in der Landwirtschaft erhielten Annett und Michael Rischer von der MR Filmproduktion den Förderpreis 2019 des Thüringer Berufsverbandes Landwirtschaft und ländlicher Raum zur Jahreshauptversammlung des Vereines in Jena. Begründet wurde die Ehrung damit, dass beide mit ihren Filmen, aber auch Fotoausstellungen und Vorträgen zur Landwirtschaft sowie ihrem sozialen Engagement für die ländliche Bevölkerung in Entwicklungsländern seit Jahrzehnten Beispielhaftes leisten.

„Diese Auszeichnung ist für uns ein Zeugnis der langjährigen Arbeit und natürlich Motivation zugleich“, so Michael Rischer. Beide, Annett und Michael Rischer, haben eine enge Bindung zur Landwirtschaft. Sie sind auf einem Bauernhof groß geworden und haben sich zum Ziel gesetzt mit ihren Filmen und Fotos das Image der Landwirte wieder dahin auszurichten, wo es hingehört: in die Mitte unseres Lebens, so der Filmemacher, der auch in Zeulenroda-Triebes zu zahlreichen Filmvorträgen unterwegs ist. Die Projekte dazu sind ein Teil der Wertschöpfungskette, die in Schulen, Einrichtungen oder an extra dafür organisierten Abenden gezeigt werden, gibt Michael Rischer einen kleinen Überblick über die Arbeit der Filmemacher. Über 200 Filme sind bis zum heutigen Tag entstanden.

Doch damit soll noch lange nicht das Thema für die Pausaer erledigt sein. Im kommenden Jahr wollen sie ihren Standort zu den Imkerrein wechseln und hier vor Ort die Entstehung des Honigs im Freistaat dokumentieren. Das nächste Projekt könnte den Namen tragen: Von der Biene zum leckeren Honig.

Doch das ist längst nicht alles, was die Rischer`s tun. Sie engagieren sich zudem in sozialen Projekten, stellen Verbindungen mit jungen Leute aus der Region und aus Uganda her, versuchen den Umweltschutz und den Erhalt der Natur in aller Munde zu bringen.

Im Februar 2020 werden zwei Schleizer Schüler zusammen mit den Filmemachern und Axel Brünner in Uganda ein gemeinsames Projekt angehen. Sie werden das Leben hier kennenlernen, wollen mit Schülern aus Bukomansimbi, einen ostafrikanischen Ort, der knapp 10.000 Einwohner zählt, sich hier für den Erhalt der Natur engagieren. Mit im Boot sind die Filmemacher.