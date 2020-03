Greiz. Der in Schönfeld geborene Henri Richter und seine Braut Yuliia haben in der Alten Wache geheiratet.

Fürs Ja-Wort in die Heimatstadt Greiz zurückgekehrt

Das Ja-Wort gaben sich in der Greizer Alten Wache der in Schönfeld geborene Oberstabsarzt der Bundeswehr, Henri Richter, und seine aus Kharkiv in der Ukraine stammende Braut Yuliia, geborene Vyshnevska.

Yulia Richter ist als Assistenzärztin der Urologie im Kulmbacher Krankenhaus tätig. Henri Richter wird vor allem noch den Patienten der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Karin Czajka und Elena Friesen bekannt sein, in der er im Rahmen seiner Facharztausbildung anderthalb Jahre tätig war. Kennengelernt haben sich die Brautleute über eine App, wie Standesbeamtin Katrin Baarz in ihrer teils humorvoll gehaltenen Rede verriet. Geheiratet wurde im Bayern-Look zur Erinnerung an die Studienzeit des Bräutigams. Für Henri Richter war es Herzenssache, in seiner Heimatstadt zu heiraten.