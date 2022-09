Fußballer laden zum Wiedersehen in Greiz ein

Greiz. Im „Haus Friedensbrücke“ wollen sie über die vergangenen Zeiten reden und Erinnerungen teilen.

Lange, lange hat es gedauert, nun soll das erste Wiedersehenstreffen ehemaliger Greizer Fußballer verschiedenster Generationen am 16. September ab 18 Uhr im „Haus Friedensbrücke“ in Greiz steigen.

Organisator Jens Schulze, von 1966 bis 1997 selbst langjähriger Spieler auf dem Tempelwald, und sein Team, hatten schon mehrfach Anlauf genommen, solch ein Treffen ins Leben zu rufen. Aber die Corona-Auflagen hatten das jeweils verhindert.

Nun sollen sich ehemalige Fußballer, Trainer, Betreuer, Funktionäre und Schiedsrichter wiedersehen, die einen Großteil ihres Fußballerlebens, ihrer Karriere, auf dem Tempelwald zugebracht haben.

Vereine haben die Stadt geprägt

Egal, wie der Verein in den jeweiligen Epochen und Spielklassen hieß: FC Greiz, BSG Fortschritt, ISG, BSG Greika, 1. FC/Chemie und 1. FC Greiz haben den Fußball in der Stadt bestimmt und geprägt. Doch frei von allen Befindlichkeiten und Barrieren will man sich gemeinsam schöner Zeiten erinnern und in Vergangenem kramen. „Schön wäre es, wenn Konrad Weise und Rainer Schlutter dabei wären, auch über die Schiedsrichter-Legenden Volker Görges und Gerhard Hanke würde ich mich freuen“, berichtet Schulze. Jürgen Bähringer, der Silbermedaillengewinner von Olympia 1980 in Moskau, habe schon zugesagt.

Aber es sind eben auch all jene Sportler angesprochen, die ob fehlender Kontaktdaten nicht persönlich aufgefordert oder erreicht werden konnten. „Jeder Sympathisant ist herzlich willkommen“, lädt der einstige Torjäger die Mitstreiter von einst ein.

Der Initiator verspricht ein unvergessliches Wiedersehen. Mit dem Treffen setzt der Diplom-Geograf mit anderen ehemaligen Kickern einen lang ersehnten Wunsch vieler einstiger Spieler der Tempelwald-Vereine um. Bisher könnten es etwas über 100 ehemaliger Fußballer in der Friedensbrücke werden, die neben einigen Unterhaltungseinlagen auch Bilder an die Wand gebeamt bekommen und auch kulinarisch versorgt werden.

Für weiter entfernte Auswärtige stehen ein paar Übernachtungsmöglichkeiten bereit. Um den Aufwand im erträglichen Rahmen zu halten, bittet Organisator Schulze, die Teilnahme per E-Mail oder telefonisch anzumelden.

Kontakte: Mail: jens.schulze@allianz.de, Telefonnummer: 0163/574 78 83 oder via Facebook „Tempelwald-Kicker Greiz Fußballer-Treffen“