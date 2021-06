Fußgängerin angefahren und verletzt - Mit Traktor gegen Zaun und geflüchtet

Die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

Fußgängerin angefahren und verletzt

Eine 37-jährige Fußgängerin musste Montagnachmittag in Auma nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus. Gegen 16 Uhr befand sie sich auf einem Schotterparkplatz vor dem Sportplatz, als sie von einer 24-jährigen Peugeot-Fahrerin beim Rangieren aus einer Parklücke erfasst und dadurch verletzt wurde. Offensichtlich bemerkte die Pkw-Fahrerin die 37-Jährige nicht rechtzeitig. Die Greizer Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 zu melden.

Mit Traktor gegen Zaun sowie Fassade und danach geflüchtet

Am Montag zwischen 14 und 14.30 Uhr fuhr Harth-Pöllnitz ein bislang unbekannter Mann die Spitzkehre in der Hauptstraße von Crimla entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und kollidierte mit einem Zaun sowie einer Hausfassade. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug, bei dem es sich um einen grünen Traktor mit Anhänger handeln soll, geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Fenster beschädigt

Dienstag gegen 3.20 Uhr wurde die Polizei informiert, dass bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben eines Hauses in der Greizer Poststraße beschädigten. Die Polizei sucht Zeugenhinweise: Tel.: 03661 6210.

