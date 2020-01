Garantie auf einen Sitzplatz für Schulkinder gibt es nicht

Nachdem vor einer Woche zwei Schulkinder bei einem Busunfall im Wartburgkreis ums Leben gekommen sind, fragen sich viele, wie sicher unsere Schulbusse sind. Wir haben mit Stefan Meißner über das Thema gesprochen. Er ist Geschäftsführer der beiden kreiseigenen Busunternehmen Personen- und Reiseverkehrs GmbH (PRG) und Regionalverkehr Gera/Land GmbH (RVG).

Wie ist der Schulbusverkehr im Landkreis Greiz geregelt, fahren die Kinder mit Linienbussen oder gibt es extra Schulbusse?

Die Schülerbeförderung erfolgt überwiegend im gewöhnlichen Linienverkehr; nur in Ausnahmefällen erfolgt die Beförderung im freigestellten Schülerverkehr, etwa in Taxis.

Ist für jedes Kind im Bus ein Sitzplatz vorhanden?

Im Linienverkehr ist gemäß Paragraf 22 der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) die Beförderung mit Stehplätzen zulässig; eine Garantie auf einen Sitzplatz besteht nicht.

Gibt es Gurte in den Bussen und falls ja, kontrolliert der Fahrer, ob die Kinder angeschnallt sind?

Die Ausrüstung unserer Busse mit Sicherheitsgurten erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Sofern eine Anschnallpflicht besteht, weisen die Fahrer entsprechend Paragraf 8 Absatz 2a BOKraft die Fahrgäste vor Fahrtantritt auf deren Pflicht zum Anlegen der Sicherheitsgurte hin.

Mitunter beklagen Eltern, dass die Busse sehr voll sind. Gab es diesbezüglich bei Ihnen schon Beschwerden?

Hinweise zu stark ausgelasteten Bussen gab es im Raum Münchenbernsdorf sowie im Raum Rüdersdorf/Hartmannsdorf; in letzterem Fall wurde nach Prüfung vor Ort ein zusätzlicher Bus eingesetzt. Ebenso kann auf der betroffenen Verbindung ab Münchenbernsdorf ab Mitte Februar eine zusätzliche Fahrt realisiert werden.

Werden die Strecken, die von den Bussen genutzt werden, vom Winterdienst bedient?

Ja.

Nach dem tragischen Unglück werden Forderungen laut, dass künftig auch in Bussen, wie in Autos, die Gurtpflicht eingeführt wird. Was halten Sie von dem Vorschlag?

Inwiefern – speziell bezogen auf die Gegebenheiten des städtischen beziehungsweise regionalen Linienverkehrs mit seinen niedrigen Reisegeschwindigkeiten und den ständigen Fahrgastwechseln – die Einführung einer Gurtpflicht tatsächlich zu einer Risikominimierung führt und zugleich unter betrieblichen Aspekten sinnvoll und handhabbar ist, muss der Gesetzgeber mit Unfallforschern und den zuständigen Fachverbänden abwägen.