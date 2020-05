Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gastronomen demonstrieren erneut im Greizer Schlossgarten

Mit Topfschlagen, leeren Stühlen und einem gedeckten, aber leeren Tisch haben am Freitag die Gastronomen aus Greiz und Umgebung erneut auf ihre schwierige Lage durch die Corona-Pandemie hingewiesen. „Wir schaffen das nicht! Sonst geben wir den Löffel ab“ schreiben sie dazu in einem Brief, der an verschiedene Landes- und Kommunalpolitiker adressiert ist und in dem sie ein klares Zeichen des Gesetzgebers fordern. Auch wenn die ersten Schritte schon unternommen wurden, sei die Lage nach wie vor ernst, sagte Initiator Kay Stockmann von Schweizerhaus in Schönbach. Ein Rettungsfond für die Gastronomie sei dringend nötig.