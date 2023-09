Geburtstagsparty mit vielen glücklichen Gesichtern

Naitschau. Die Naitschauer „Grundschule im Leubatal“ feiert eine große Sause – mit viel Spaß für Kinder und manch Anekdote von einst.

Das traditionsreiche Schulgebäude im Langenwetzendorfer Ortsteil hat am Samstag ein rauschendes Fest bei höchst sommerlichen Temperaturen gefeiert. Das Gelände wurde zum Hort gut gelaunter Menschen und ziemlich lustiger Anekdoten aus sechzig Jahren Schulleben.

Bereits am Freitag hatte man Ines Bayer und Frank Fleischer vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in der Schule zu Gast, die mit den Grundschülern einen Erste-Hilfe-Kurs durchführten. Kindgerecht wurden hier wichtige Inhalte vermittelt, die man im Schulalltag so kaum unterbringen kann. Richtig bunt wurde es am Samstagnachmittag – und zwar nicht nur, weil der Förderverein der Grundschule allen mitwirkenden Kindern ein fröhlich-grünes T-Shirt gesponsert hatte.

Eine goldene 60 prangte über der Bühne im Festzelt, das fast aus allen Nähten platzte und auch lokale Politprominenz aufwies. Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) überbrachte Schulleiterin Viola Blattmann, dem Lehrer- und Erzieherteam sowie den Grundschülern selbst auf der Bühne Geburtstagsglückwünsche, der Bürgermeister der Landgemeinde Langenwetzendorf, Kai Dittmann, freute sich über das Jubiläum, und auch Landratskandidat Ulli Schäfer (beide CDU) hatte den Besuch in Naitschau im Kalender. Im Rahmen der Festveranstaltung gab es Gesangsauftritte, Tänze, Rezitationen und Sketche im saunawarmen Zelt zu erleben. Im Außengelände hatte man mehrere Hüpfburgen aufgefahren, um dem Bewegungsdrang der kleinen Besucher zu entsprechen. Auch konnten diese sich an Gaudi-Stationen messen – unter anderem im Gummistiefel-Weitwurf.

Zahlreiche Besucher, von denen viele einst selbst die Schule besucht hatten, bestaunten die Veränderungen in der „Grundschule im Leubatal“ und genossen eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Schule, die stets im Dorf geblieben ist.