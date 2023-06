Gedanken zum Sonntag: Es färbt immer ab

Unser Handeln und Tun hat Auswirkungen auf das, was wir sind und wie wir wirken, sagt Pfarrer Michel Debus aus Triebes.

Da kann ich meine Hände noch so waschen – wenn ich den halben Tag im Garten gearbeitet habe, dann sehe ich es noch am Abend. Es färbt immer ab. Unser Handeln und Tun hat Auswirkungen auf das, was wir sind und wie wir wirken.

Das kennen sie vielleicht. Sie kommen von einem wunderschönen Abend nach Hause und sie strahlen noch am Morgen. Das Gegenteil ist auch möglich, wenn sie sich viel mit schlechten Nachrichten beschäftigen, dann ist die schlechte Laune ganz nah. Was sie aufnehmen, wird ein Teil von Ihnen. Was sie an Bildern sehen, das prägt ihr Inneres. Die Worte, die sie hören, werden auf ihre Gedanken abfärben. Es ist eine wichtige Aufgabe, in ihrem Leben genau zu prüfen, wohin sie Ihre Aufmerksamkeit lenken und wohin nicht. Wenn ihnen immer nur gesagt wird, wie hässlich oder unnütz sie sind, dann werden sie es irgendwann glauben.

Hände, die den ganze Tag im Dreck wühlen, werden nie sauber sein, auch im übertragenen Sinn. In der Bibel im Psalm 34 steht ein Hinweis, worauf sie Ihren Blick richten sollen: „Die auf Gott sehen werden strahlen vor Freude.“ Er ist wie die Sonne, der mit seinem Licht ihr Gesicht und Herz erwärmt.

Diese Wärme und dieses Licht wird weiterstrahlen in die Welt hinein. Das ist sein Angebot an sie. Schauen sie ihn an in der Stille und im Gebet. Mehr muss es nicht sein. Lassen sie sich erhellen von seinem ewigen Licht.