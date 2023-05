Gedenken an das Ende des Faschismus in Greiz

Greiz. Freidenker und Linke legen auf dem Alten Friedhof Kränze nieder.

Der Jahrestag der Befreiung vom Faschismus ist auch jährlich Anlass für die Greizer Freidenker und die Greizer Linke, um an den Mahnmalen auf dem Alten Friedhof zum Gedenken aufzurufen und Kränze niederzulegen.

So hatte sich dort auch in diesem Jahr eine kleine Gruppe Freidenker um Michael Gölles und der Linken um Holger Steiniger dort versammelt, mit Evelina Polyakova war auch erneut eine Vertreterin des russischen Generalkonsulats aus Leipzig zugegen.

„Nie wieder Krieg“

Er sei traurig, dass er heute noch hier stehen müsse, sagte Holger Steiniger. Noch immer sei es nicht geschafft worden, die Mahnmale an einen würdigeren Platz zu bringen und seit dem Kriegsausbruch sehe er dafür auch keine Mehrheit mehr im Stadtrat. Der Ruf „Nie wieder Krieg“, der 1945 aus so vielen Kehlen erklungen sei, habe nicht lange gehalten, beklagte er und verwies auf die Atombombenabwürfe in Japan oder den Jugoslawienkrieg. Gerade bei Letzterem sei es für viele unverständlich gewesen, wie nah der Krieg plötzlich gerückt sei. Der Kriegsausbruch in der Ukraine war dann „ein Tag, der alles verändert hat.“ Jeder Krieg sei schlimm und er wünsche sich, dass es auch jetzt bald wieder einen 8. Mai gebe, „damit endlich wieder Frieden einziehen kann. Das ständige Morden, Vertreiben und die Flucht müssen ein Ende haben“, so Steiniger.

Die Vertreter der Freidenker und vom russischen Generalkonsulat, vermieden es, darauf hinzuweisen, dass Russland den Krieg begonnen hatte und übten sich vielmehr in USA- und Natokritik, um den Angriffskrieg in die Traditionslinie des Kampfes gegen den Faschismus zu stellen.