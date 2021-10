Gefährliche Irrfahrt endet in Teichwolframsdorf am Baum - Elfjähriger wird verletzt

Teichwolframsdorf. Ein Autofahrer hat im Landkreis Greiz die Kontrolle über sein Auto verloren. Ein Kind im Auto wurde verletzt, der Fahrer war stark alkoholisiert.

Am Samstagabend gegen 17:15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe des Teichwolframsdorfer Penny-Marktes. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war ein 31-jähriger VW-Fahrer am Hagenberg in Richtung Steinberg unterwegs. Dort kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Gehweg weiter.

Fußgänger mussten zur Seite springen, um nicht vom Golf erfasst zu werden.

Ein Baum setzte der Irrfahrt des jungen Mannes ein Ende. Beim Aufprall wurde der Wagen so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Ein elfjähriges Kind, das Beifahrer im Unfallfahrzeug war, wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Fahrzeugführer stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Zudem war der junge Mann nicht im Besitz eines Führerscheines.