Gefahr durch entwurzelte Bäume im Greizer Park

Greiz. Stiftung warnt vor Betreten der Anlage bei Sturm.

Aufgrund aktueller Wettervorhersagen warnt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten vor dem Betreten ihrer Parkanlagen bei Sturm. Trotz sorgfältig durchgeführter Baumpflege können Bäume entwurzelt werden oder große Äste ausbrechen, heißt es. Gefahr gehe aber auch von den Burgen und Schlössern mit ihrem baumbestandenen Umfeld und den teils sehr großen Dächern aus. Hier können sich Ziegel oder Schieferplatten lösen und zu Boden gehen. Die Warnung betreffe deshalb auch den Aufenthalt in der Nähe von Gebäuden.

Diese Parkanlagen gehören zum Bestand der Stiftung: Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein, Dornburger Schlösser und Gärten, Park Gotha, Greizer Park, Schlosspark Molsdorf, Schlosspark Heidecksburg in Rudolstadt, Terrassengarten Schloss Wilhelmsburg Schmalkalden, Schlossgarten Schwarzburg, Schlosspark Sondershausen, Garten am Kirms-Krackow-Haus in Weimar, Schlosspark Wilhelmsthal bei Eisenach. red