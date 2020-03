Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefahr ernst nehmen

Die Maßnahmen im Curanum-Seniorenpflegezentrum in Greiz machen deutlich, worin die Gefahr der Corona-Pandemie liegen.

Es gefährdet in erster Linie nicht jene, die mitten im Leben stehen, sondern die Schwächeren der Gesellschaft – Kinder und Senioren. Das gilt auch für andere Erkrankungen. Anders als beispielsweise bei der Grippe gibt es noch keine Grundimmunisierung bei den Menschen, da das Virus neuartig ist. Das erklärt auch die rapide wachsenden Fallzahlen bei den Infizierten.

Deswegen ist selbst das Besuchsverbot in den Seniorenheimen eine wichtige Sache, auch wenn es drastisch ist. Es muss mit allen Mitteln vermieden werden, dass das bei älteren Menschen ohnehin schon geschwächte Immunsystem und mit anderen Erkrankungen noch mit einem unbekannten, gefährlichen Erreger kämpfen muss. Deswegen sollten Senioren, ob in Pflegeeinrichtungen oder nicht, die Gefahr ernst nehmen. Erfreulich ist, dass die Solidarität unter den Menschen groß ist. Längst haben sich in vielen Orten Gruppen gebildet, die beispielsweise für Senioren einkaufen gehen und die Lebensmittel vor der Tür abliefern. Auch auf Greizer Facebookseiten habe ich schon solche Angebote gesehen. Im Zeichen der Krise rücken die Menschen zusammen.

In anderen Ländern geht man zum Schutz der Senioren schon jetzt weitere Schritte. In Nordirland beispielsweise öffnet die deutsche Discounter-Kette Lidl ihre Tore zu speziellen Zeiten am Vormittag ausschließlich für Senioren, um die Infektionsgefahr zu verringern. Vielleicht ist das auch eine Idee für Deutschland.