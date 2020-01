Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geflügelzüchter feiern 120 Jahre Kreisverband Greiz

Seit 120 Jahren gibt es den Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Greiz – eine Vereinigung von 18 Rassegeflügelzuchtvereinen aus Ostthüringen. Das nahm man um Sonnabend und Sonntag zum Anlass, um eine Jubiläumsschau auszurichten, die vom Geflügelzuchtverein Pöllwitz und vom Rassegeflügelzuchtverein Elsterberg mit Sitz in Dobia organisiert wurde. Sie fand an einem ungewöhnlichen Ort außerhalb des Landkreises Greiz und sogar außerhalb Thüringens statt: in Unterreichenau bei Pausa, genauer in der großen Markthalle der Agrargenossenschaft Unterreichenau.

„Wir haben im Landkreis keine Möglichkeit gefunden, eine so große Schau auszurichten“, erklärte Tobias Seiler, Vorsitzender der Pöllwitzer Züchter. Mit mehr als 1200 Tieren, darunter allein mehr als 800 Tauben, und der angeschlossenen Kreisjugendschau habe man in Unterreichenau die perfekten Bedingungen vorgefunden und sich deswegen für diesen Ort entschieden. Im Landkreis Greiz habe es schlichtweg keine Halle für die Vereine gegeben, die groß genug war. Neben den Tauben gab es unter anderem auch 17 Perlhühner, 50 Gänse und Enten sowie 158 Hühner und 133 Zwerghühner zu sehen. Züchter kommen auf 28 Mal „Vorzüglich“ Innerhalb der Kreisjugendschau waren etwa 90 Tiere zu sehen, von denen Angelina Oertel mit einer ihrer japanischen Legewachteln das beste präsentierte und dafür auch das höchstmögliche Prädikat „Vorzüglich“ bekam. Ebenfalls innerhalb der Jugend stellte auch elfjährige Jonas Köber aus, der über seinen Vater Manuel Köber, Vorsitzender des Elsterberger Vereins, zum Hobby kam und ihm jetzt seit zwei Jahren nachgeht. Inzwischen züchtet er Brahma-Hühner und Pfau-Tauben, mit denen er auf der Schau ebenfalls gute Ergebnisse einfahren konnte. Ein Paduaner, gold-schwarz gesäumt Foto: Tobias Schubert Das gleiche galt für Vater Manuel Köber, der mit fünf „Vorzüglich“-Auszeichnungen für seine Tiere ebenfalls sehr gut abschnitt. Insgesamt konnten die Züchter bei der Jubiläumsschau mit ihren Vögeln 28 Mal ein „Vorzüglich“ einstreichen. Zur Schau hatte man sich zudem ein paar Gäste eingeladen, die das Ausstellungsgeschehen mit ihren Tieren ergänzten. Neben Jugendzüchtern aus Nachbarkreisen, die innerhalb der Jugendschau mit ausstellten, präsentierten auch die Rheinländerzüchter aus Chemnitz und die Altenburger Trommeltaubenzüchter aus dem Vogtland den Besuchern ihre Zuchtergebnisse. Nachwuchsgewinnung schwierig Mit Blick auf das Jubiläum sei es in den vergangenen Jahren vor allem schwierig gewesen, genügend Nachwuchs für den Verein zu finden und, noch wichtiger, zu behalten, meinte Tobias Seiler. Aber man schaut positiv in die Zukunft. In den vergangenen zwei Jahren habe die Zahl der jugendlichen Züchter wieder deutlich zugenommen. „Nun hoffen wir, dass sie auch zur Stange halten“, so Seiler. Die Vorbereitungen auf die Jubiläumsschau habe allein schon wegen des Anlasses vor einiger Zeit begonnen, erzählte der Vereinsvorsitzende weiter. Bereits vor zwei Jahren habe man mit den Planungen angefangen, da die Preisrichter für ihre Terminfindung viel Vorlauf benötigten. Die vergangenen zehn Tage seien die arbeitsintensivsten in der Organisation gewesen. Aber die Mühen hatten sich gelohnt. Schon kurz nach der Eröffnung der Schau am Sonnabend drängelten sich zahlreiche Besucher durch die Reihen, die zudem die Möglichkeit nutzten, um mit den Züchtern ins Gespräch zu kommen und vielleicht den ein oder anderen Tipp abzuholen. Für die beiden organisierenden Vereine war die Jubiläumsschau nur eine von mehreren in 2019/2020. Die Pöllwitzer schauten 2019 ebenfalls auf eine 95-jährige Geschichte zurück, die Elsterberger kamen sogar auf 110 Jahre. Im Januar 2019 hatten die beiden Vereine gemeinsam bereits zu ihrer Jubiläumsschau nach Pöllwitz eingeladen, damals mit rund 500 Tieren.