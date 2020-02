Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefragt in ganz Thüringen: Tanja Pohl aus Greiz

Das Thema „Vielfalt“, das der Jenaer Kunstverein seiner Ausstellung zum 30-jährigen Bestehen gegeben hat, ist bei der Greizer Künstlerin Tanja Pohl mehr als angebracht. Wir erreichen die junge Frau gerade bei Restaurationsarbeiten in der Kirche in Remse. Derzeit arbeitet sie tagsüber dort und den Rest ihrer Zeit widmet sie der künstlerischen Arbeit in ihrem Atelier in einem Industriegebäude in der Greizer Genossenschaftsstraße. Nun ist sie Teil einer Ausstellung von 30 Künstlern aus der mitteldeutschen Region, die bis 21. März in Jena gezeigt wird. Neben Tanja Pohl aus Greiz sind unter anderem Stefan Knechtel aus Altenburg, Volkmar Kühn aus Mildenfurth und auch der Geraer Lutz Buchholz dabei. Während die Künstler jeweils eine ihrer aktuellen Arbeiten zeigen, ist Tanja Pohl mit vier Werken vertreten. „Ich habe mich mit Tiefdruck, Holzschnitt und Malerei beworben und alle vier Arbeiten wurden genommen“, sagt Tanja Pohl. Der Kontakt nach Jena bestehe schon lange, erzählt sie. Kurz nach dem Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden habe sie an einem Workshop über Landschaften in Jena teilgenommen, später folgte eine Einzelausstellung in der Galerie im Stadtspeicher. Nun also die Einladung des Kunstvereins zu dieser Schau. Es sei immer sehr schwierig, die unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen, sagt die 35-Jährige zu den Herausforderungen einer solchen umfassenden Ausstellung. Mit dabei ist auch das erst kürzlich fertiggestellte Blumenbild von Tanja Pohl, eine neue Blickrichtung in ihrer Malerei - die Kraft der Farbe in ihren Werken eher noch verstärkend.

Ein neuer Schaffensabschnitt von Tanja Pohl: Stilleben Foto: Petra Lowe Tanja Pohl ist derzeit gefragt für Ausstellungen. Beim 11. Nordhäuser Grafikpreis der Ilsetraut Glock-Grabe Stiftung hatte sie sich beworben und war unter den 17 Nominierten. „Drei Frauen haben abgeräumt in Nordhausen“, sagt sie stolz, unter den Preisträgern zu sein, die in der Ausstellung im Kunsthaus Meyenburg bis 8. März zu sehen sind. Bis zum 17. April ist ihre künstlerische Position „An den Mond, auf den Mond und darüber hinaus“ in der Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt in Gera zu sehen. Künstler von Gera bis Istanbul zeigen den Mond als Metapher. Dann ist da noch das 20. Garbisdorfer Holzbildhauerpleinair im Mai. Endlich könne sie offiziell sagen, sie sei dabei. „Die Entscheidung ist gefallen“, sagt Tanja Pohl und freut sich auf die Arbeit mit den Künstlerkollegen unter freiem Himmel des Quellenhofes. Und sie wisse schon genau, was sie auf dem Kunstacker schaffen werde.