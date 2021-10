Geigenvirtuose tritt in Vogtlandhalle Greiz auf

Greiz/Reichenbach. Pavel Berman spielt am Freitag zusammen mit der Vogtland-Philharmonie.

Die Sinfoniekonzerte der Vogtland-Philharmonie gehen in die zweite Runde. Am Mittwoch, 13. Oktober, im Neuberinhaus Reichenbach und am Freitag, 15. Oktober, in der Vogtlandhalle Greiz begrüßt das Orchester unter Leitung von Chefdirigent Dorian Keilhack um jeweils 16 und 19.30 Uhr den Geigenvirtuosen Pavel Berman, heißt es.

Die Besucher dürften sich auf Mozarts Ouvertüre zur Oper „La clemenza di Tito“ freuen sowie auf Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 7 A-Dur und das gemeinsam mit Berman auf der Stradivari-Violine „Conte de Fontana“ erklingende Violinkonzert D-Dur von Peter Tschaikowsky.

Die Konzerteinführungen mit Michael Pauser fänden jeweils eine dreiviertel Stunde vor Beginn statt. Tickets gebe es in der Tourist-Information Reichenbach unter Tel. 03765/3259240, in der Vogtlandhalle unter Tel. 03661/62880 und der Tourist-Information Greiz unter Tel. 03661/689815.

Beide Veranstaltungshäuser müssen die 3G-Regel umsetzen. Für alle Veranstaltungen in der Vogtlandhalle biete die Firma Slycare aus Greiz ab circa anderthalb Stunden vor Beginn Schnelltests an. „Natürlich müssen wir dafür etwas verlangen, werden den Betrag aber mit zehn Euro so gering wie möglich halten“, sagt Manja Kollaschek, Geschäftsführerin von Slycare.