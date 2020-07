Ronneburg. Bei einem Unfall auf der L 1082 zwischen Linda und Rückersdorf sind am Samstag mehrere Personen verletzt worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geländewagen touchiert Pferdeanhänger: Mehrere Verletzte bei Unfall auf Landstraße

Am frühen Samstagnachmittag, gegen 13 Uhr, kam es auf der L 1082 zwischen Linda und Rückersdorf zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Nissan Terrano aus Linda in Richtung Rückersdorf unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Ford Mondeo mit einem Pferdeanhänger in entgegengesetzter Richtung. In einer Linkskurve sei der Fahrer mit dem Nissan von seiner Fahrspur abgekommen und habe den Pferdeanhänger im Gegenverkehr touchiert. Der Geländewagen sei daraufhin von der Fahrbahn abgekommen, habe nur knapp einen Baum verfehlt und sei im angrenzenden Feld auf der Beifahrerseite gelandet.

Die drei Insassen, der 40-jährige Fahrer und seine beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren, wurden leicht verletzt. Am Geländewagen entstand Totalschaden.

Die 46-jährige Fahrerin des Pferdetransportes sowie das Pferd kamen den Angaben zufolge mit dem Schrecken davon. Auch am Pferdeanhänger entstand erheblicher Sachschaden.

Weitere Blaulichtmeldungen