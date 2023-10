Geld bleibt aus: Wo eine Gemeinde im Landkreis Greiz sparen will

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Warum in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mehrere Hunderttausend Euro fehlen und wie die Bürgermeisterin das Problem lösen will.

Wenn in einer Stadt, einer Gemeinde oder auch dem Kreis das im Haushalt geplante Geld für das Jahr absehbar ausgeht, weil Projekte teurer werden oder geplante Einnahmen nicht kommen, dann gibt es für sie nur eine Möglichkeit: Sie muss eine Haushaltssperre verhängen und in einem Nachtragshaushalt die Differenzen ausgleichen.

So geschehen ist es nun in der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, wo Bürgermeisterin Petra Pampel (IWA-Pro Region Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) im Juni den Haushalt sperrte und nun im jüngsten Gemeinderat die neuen Zahlen zum Beschluss vorlegte.

Gemeinde im Landkreis Greiz fehlt die Gewerbesteuer

Mehrere Faktoren haben die Sache beeinflusst: Ein Unternehmen in der Landgemeinde bezahlte weniger Gewerbesteuer, als man vorher geschätzt hatte – ein Minus von immerhin 100.000 Euro. Die Personalkosten stiegen nach den aktuellen Tarifverhandlungen an, auch zahlte die Gemeinde einen Inflationsausgleich. Auf der Seite des Vermögenshaushalt, der in erster Linie Geld für Investitionen bereit hält, wurde beispielsweise der Bau der Turnhalle Teichwolframsdorf um fast 48.000 Euro teurer, beim neuen Spielplatz im Kindergarten Waltersdorf wurde erst mit den Arbeiten deutlich, dass die Stützmauer marode ist und auch die Entwässerung neu gemacht werden muss – ein Plus von rund 30.000 Euro, von dem aber ein Teil gefördert wird. Von Teuerungen betroffen sind auch andere Projekte, die entweder schon gestartet sind oder aktuell angegangenen wurden – die Planung für die Erweiterung des Gerätehauses Mohlsdorf beispielsweise oder die neue Löschwasserzisterne in Kahmer.

Geld muss aus der Rücklage kommen

Es gibt natürlich auch gute Nachrichten: Aus dem Erbe des einmal in Waltersdorf lebenden Barons trafen weitere 140.000 Euro ein – die letzte Tranche, aus dem Klimapaket und der Feuerwehrpauschale insgesamt rund 100.000 Euro. Auch aus dem Landesausgleichstock – ein Instrument des Landes für besonders finanzschwache Kommunen – gab es etwas Geld.

Das bedeutet für Mohlsdorf-Teichwolframsdorf nun zwei Dinge: Zum einen muss man irgendwo Geld einsparen, zum anderen muss man an die Rücklage, also das Angesparte. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wird um 68.000 Euro reduziert (ursprünglich betrug sie rund 135.000 Euro), womit weniger investiert werden kann. Aus der Rücklage will man fast 800.000 Euro nehmen. Das heißt aber auch, dass sie die gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Rücklage mit Ende 2023 nicht eingehalten werden kann (sie liegt bei 140.000 Euro) und sie über die nächsten Jahre wieder aufgefüllt werden muss. Das Problem ist also nur verschoben.

Für den Verwaltungsvorschlag gab es am Ende einstimmige Zustimmung, auch wenn beispielsweise Gemeinderatsmitglied Michael Täubert (CDU) die Entwicklung der Rücklage „bedenklich“ fand.

Das ist ein Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushalt muss immer dann beschlossen werden, wenn es wesentliche Änderungen bei Ausnahmen zum eigentlich geplanten Zahlenwerk gab. Sprich: Wenn vorhergesehene Steuereinnahmen beispielsweise ausbleiben oder sich Baustellen auftun, die nicht vorhersehbar waren, oder bereits begonnene Projekte etwa wegen des Ukraine-Kriegs teurer werden. Er ermöglicht, dass die Gemeinde handlungsfähig bleibt und nicht mit einer dauerhaften Haushaltssperre agieren muss, bis der nächste Haushalt beschlossen wird.