Geldbörse in Zeulenroda-Triebes gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten am Montag (25.11.2019), zwischen 13 und 13.30 Uhr, die Geldbörse einer 64-Jährigen. Die Rentnerin befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Supermarkt in der Schopperstraße. Als sie ihre Tasche am Einkaufswagen hängen ließ, griffen die Täter in einem unbeobachteten Moment zu. Im Portemonnaie befanden sich Bargeld und die Papiere. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: (03661) 6210.