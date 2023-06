Gemälde voller Licht und Poesie werden in Greiz vorgestellt

Greiz. Zum Abschluss der kunsthistorischen Reihe in Greiz gibt es Wissenswertes zu Vincent van Gogh.

„Gemälde voller Licht und Poesie – Meisterwerke des Malers Vincent van Gogh“ lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der am Donnerstag, dem 22. Juni, ab 19 Uhr in das Gemeindehaus „Dietrich Bonhoeffer“ in der Burgstraße 1 in Greiz eingeladen wird.

Um die Bilder und das Leben des Autodidakten van Gogh ranken sich zahlreiche Anekdoten und manche Mythen. Auch diese müssen nachgezeichnet und vorsichtig bewertet werden, um den Maler des Übergangs von einer realistischen zur modernen, meist abstrakten Kunst zu würdigen. Seine Bilder werden dem Publikum vorgestellt. Nach einer kurzen Wein- und Gesprächspause ist Gelegenheit für eigene Entdeckungen mit zwei Porträtbildern, die der Künstler, der für sein angeblich im Absinth-Rausch abgeschnittenes Ohr berühmt ist, in seinem letzten Lebensjahr gemalt hat.

Mit dieser Veranstaltung zu Vincent van Gogh endet die Reihe „Kleine Kunstgeschichte“, die vor vier Jahren mit der Römisch-Byzantinischen Epoche begann und an der Schwelle zur Moderne abschließt. Wie Referent Andreas Görbert betont, habe ihm diese kleine Reihe zur Kunstgeschichte viel Freude bereitet und seinen Gästen hoffentlich einige schöne Einblicke in die Welt der Kunst eröffnet.