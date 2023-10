Gemeinde im Landkreis Greiz fehlen rund 450.000 Euro

Langenwetzendorf. Laut Bürgermeister Dittmann aus Langenwetzendorf nimmt man genug ein und gibt nicht zu viel aus. Er sieht ganz andere Gründe für die Finanzmisere.

Die Gemeinde Langenwetzendorf braucht Bedarfszuweisungen, zum ersten Mal seit 30 Jahren. Rund 450.000 Euro habe man beantragt und wartet auf den Bewilligungsbescheid, sagt Bürgermeister, Kai Dittmann (CDU). Wenn er rechtzeitig kommt, will man den Haushalt Ende November beschließen. Bedarfszuweisungen sind nötig, wenn eine Gemeinde ihren Haushalt nicht ausgleichen kann und es zu Problemen bei der Aufgabenerfüllung kommt – etwa der Bezahlung des Personals in den Kindergärten oder beim Unterhalt der Bauhof-Fahrzeuge.

„Städte und Gemeinden sind unterfinanziert“

Dafür könnte es mehrere Gründe geben, sagt Dittmann. Zum Beispiel, dass die Gemeinde durch Steuern zu wenig einnehme. Das trifft aber auf Langenwetzendorf nicht zu, rechnet er vor: „Wir haben die Hebesätze [also die Grund- und Gewerbesteuer – Anmerkung der Redaktion] 2023 bereits erhöht und liegen schon über den Mindesthebesätzen, die ihn Thüringen für Bedarfszuweisungen nötig sind.“

Zwar klänge es viel, dass die Städte und Gemeinden im Landkreis Greiz seit 2020 rund 17 Millionen Euro mehr eingenommen hätten, das sei aber auf das Jahr gerechnet „nur“ eine Steigerung von 3,5 Prozent – bei einer Inflationsrate noch im August von 6,1 Prozent und davor sogar teils acht Prozent. „Das kann jeder nachprüfen“, sagt er. „Die Städte und Gemeinden sind einfach unterfinanziert“.

Der andere Grund für die finanzielle Not könnten zu hohe Ausgaben sein. Auch das sei nicht der Fall in Langenwetzendorf, sagt Dittmann: Da seien etwa die regelmäßigen Tariferhöhungen der Gemeindemitarbeiter, zu denen auch die in den fünf Kindergärten zählen. Die müsse es natürlich geben, will er nicht falsch verstanden werden: „Gute Arbeit braucht gutes Geld“, aber sie würden dann zum Problem, wenn die Kommunen nicht ausreichend dafür kompensiert würden.

Bleibt beispielsweise noch die Verwaltung. Auch das weist der Bürgermeister für seine Gemeinde von sich. Wenn man den Durchschnitt der Verwaltungsmitarbeiter pro 1000 Einwohner in Thüringen nähme, fehlten in Langenwetzendorf eigentlich zwei. Einen Hauptamts- und Bauamtsleiter gibt es nicht – beides übernimmt Dittmann aufgrund seiner Ausbildung in Personalunion zusätzlich. Und wenn man investiere, dann tue es man für alle Einwohner: In die Gemeinschaftshäuser zum Beispiel, in Sportplatz und Turnhalle, die auch vom Schulsport genutzt werden, oder ins Bad, in dem sich alle Einwohner gerne aufhielten.

Geld sollte in die Unternehmen im Landkreis Greiz fließen

Den Grund für die Misere sieht er beim Bund und der falschen Verteilung von Geldern: „Es sollte in die Unternehmen gehen, die Kauf- und Wirtschaftskraft steigern.“ Das Bürgergeld zum Beispiel sei in seinen Augen eine Belohnung für Faulheit, die Energiewende müsse man natürlich begleiten, „aber doch nicht mit dem Hammer“. Und auch die Ukraine müsse man selbstverständlich unterstützen, „aber in Maßen.“ Wenn die Menschen sähen, wie viele Millionen dort hinflössen, zugleich aber die Straßen in ihren Städten immer maroder würden, „fördert das natürlich auch den Unmut, was man auch im Wahlverhalten sieht.“