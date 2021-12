Langenwolschendorf plant Investitionen von rund 291.000 Euro

Langenwolschendorf. Deswegen bekommt die Gemeinde für das Jahr 2022 weniger Geld vom Land Thüringen und muss gleichzeitig mehr zahlen für Kreis- und Schulumlage.

Der Gemeinderat von Langenwolschendorf hat bei seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für das kommende Jahr beschlossen.

„So früh hatten wir selten einen beschlossenen Haushaltsplan“, sagte Bürgermeister Gisbert Voigt (CDU). Der vorliegende Haushaltplan wurde in Zusammenarbeit von Voigt, den städtischen Fachämtern und mit der Finanzverwaltung Zeulenroda-Triebes aufgestellt.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Präsentation des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 erfolgte bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch, weil zur selben Zeit die Stadtratssitzung in Zeulenroda stattfand. Zur Präsentation seien bis auf drei Gemeinderäte alle anwesend gewesen.

„Wir stehen sehr gut da“, sagte Voigt. „Und das, obwohl wir viel weniger Schlüsselzuweisungen durch das Land Thüringen bekommen und für die Kreis- und Schulumlage mehr abführen müssen.“ Das liege an den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, denn im Jahr 2020 habe sich die Firma NGM Fibernetwork KG in Zeulenroda angesiedelt, die trotz Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes viel Geld in die Gemeindekasse spüle.

Turnhalle wird saniert

„Dieser Plan ist aufgegangen. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben sogar mehr Gewerbesteuereinnahmen, als geplant“, sagte Voigt. Weil jedoch die Schlüsselzuweisung durch das Land um 157.000 Euro sinke, könne für das Haushaltsjahr 2022 dem Vermögenshaushalt viel weniger zugeführt werden.

Weil sich Schlüsselzuweisungen durch das Land und die Kreisumlage aus der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde berechnen und diese durch die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer gestiegen ist, fällt der Betrag der Schlüsselzuweisung deutlich niedriger aus und die Gelder, die für die Kreisumlage abgeführt werden müssen, steigen deutlich.

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von insgesamt über 291.000 Euro geplant. Der größte Posten darunter ist die geplante Sanierung der Turnhalle „Schleizer Hof“. Dafür werden im Haushalt 200.000 Euro eingeplant. Die Investition in die Ausrüstung der Feuerwehrleute und in drei Sirenen schlägt mit über 63.000 Euro zu Buche.

Zudem soll eine neue Internetseite für die Gemeinde erstellt werden, der Kindergarten saniert und ausgerüstet werden und es muss ein neuer Transporter für den Bauhof als Ersatz für den alten angeschafft werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat ohne große Diskussion oder Fragen einstimmig beschlossen.

Begriffserklärungen:

Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die steuer- oder umlageschwachen Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft zufließen.

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise und wird erhoben, weil Landkreise normalerweise keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen.

Die Schulumlage ist ein Zuschlag zur Kreisumlage, der von den Landkreisen erhoben werden kann. Diese Zulage wird von kreisangehörigen Kommunen eingefordert, die nicht selbst Schulträger sind. Sie dient dazu, die Kreise selbst als Schulträger zu entlasten.