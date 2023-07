Gemeinderat Langenwolschendorf tagt zur Erhebung der Hundesteuer

Langenwolschendorf. Der Gemeinderat Langenwolschendorf trifft sich am Mittwoch zur nächsten Sitzung. Unter anderem auf der Tagesordnung: die Hundesteuer

Am Mittwoch treffen sich im Gemeindeamt Langenwolschendorf, Hauptstr. 81, die Gemeinderäte zu ihrer nächsten Sitzung. Nach der Einwohnerfragestunde soll ein Beschluss über die Satzung zur Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) beschlossen werden ebenso wie der Beschluss zur Änderungssatzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielautomaten und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Langenwolschendorf (Spielautomatensteuersatzung).

Zudem steht ein Beschluss auf der Tagesordnung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Langenwolschendorf (Straßenausbaubeitragssatzung). Geplant ist die Vorbereitung der Schöffenwahl für die Amtsperiode 2024 bis 2028 und die Beschlussfassung über die Vorschlagsliste. Auch das Bauvorhaben Sanierung des Sportzentrums „Schleizer Hof“ steht auf der Tagesordnung.

So sollen Bauleistungen (Kunststofffenster, -türen, Außentüren), Wärmedämmverbundsystem und Estrich vergeben werden. Mit der Ersatzbeschaffung von Feuerwehrausrüstung und Atemschutztechnik für die Feuerwehr Langenwolschendorf müssen sich die Ratsmitglieder beschäftigen wie mit der Bedarfsplanung des Kindergartens „Spatzennest“ in Langenwolschendorf in Trägerschaft der Volkssolidarität, RV Zeulenroda.