Gemeinsam die Stadt Greiz ins Gebet nehmen

Greiz. Ökumenischer Gesprächsaustausch Greizer Christen zum Ehrenamt in der Stadt und in den Kirchgemeinden

Die Christen der Stadt Greiz pflegen seit vielen Jahren das gemeinsame Gebet und den Gesprächsaustausch zu ausgewählten Themen. Das können z.B. soziale Einrichtungen der Stadt oder Personen- bzw. Berufsgruppen sein, die sich in schwierigen Lagen befinden oder Fürbittgebete für ihre oft aufopferungsvolle Arbeit bedürfen. Der nächste ökumenische Gebetsabend findet am Donnerstag, 12. Oktober, in der Neuapostolischen Kirche statt. Im Mittelpunkt stehen diesmal die vielen ehrenamtlich tätigen Mitbürger in der Stadt und in den Kirchgemeinden. Alle Interessierten sind eingeladen.

Donnerstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, Neuapostolische Kirche, Goetheplatz 2