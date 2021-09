Der Greizer Fanfarenzug spielte zum Mieterfest der Wohnungsgenossenschaft Textil in Greiz.

Gemeinsam mit Mietern in Greiz eine Investition gefeiert

Greiz. Die Wohnungsgenossenschaft Textil Greiz hat für über zwei Millionen Euro Aufzüge und Balkons angebaut.

Mit einem Mieterfest hat sich die Wohnungsgenossenschaft Textil Greiz bei den Bewohner der Otto-Nuschke-Straße für Geduld und Verständnis während der zweijährigen Bauzeit bedankt.

Über zwei Millionen Euro hat die Genossenschaft in den Anbau von Aufzügen und Balkons in der Otto-Nuschke-Straße 2 bis 8 investiert. Auch die Nachbarn mussten Lärm und Schmutz während der Baumaßnahme ertragen.

Gebaut wurde in der Otto-Nuschke-Straße 2 bis 8 in zwei Abschnitten. Im Jahr 2019 wurden die Aufzüge angebaut. Im Jahr darauf wurden Stellplätze geschaffen, die Außenanlagen neugestaltet und 46 Balkons angebaut.

Zunächst wurde die Bestandsstraße teilweise zurückgebaut, ein Abwasserkanal sowie weitere Medien mussten umverlegt werden, da sie sich unter den geplanten Aufzugschächten befanden. Außerdem entstanden teilweise neue Abwasserschächte an anderer Stelle. Auch eine alte Heiztrasse kam zum Vorschein, sie wurde stillgelegt und entsorgt. Der Baugrund sorgte für erhebliche Mehrkosten, da es sich um Bauschutt und Hausmüll handelte.

Zufahrtsstraße neu errichtet

Das Treppenhaus musste brandschutzmäßig ertüchtigt werden. Die Aufzüge gingen von Mitte November bis Mitte Dezember 2019 in Betrieb. Aufgrund der großen Eingriffe in die Außenfassade durch das Anstellen der Aufzugtürme sowie bedingt durch die Auswechslung aller Türen und teilweise Fenster in den Treppenhäusern waren Malerarbeiten im Treppenhaus erforderlich.

Im Jahr 2020 wurden zunächst die Stellplätze am Giebel der Hausnummer 2 errichtet. Danach erfolgte die Neuerrichtung der Stellplätze straßenseitig, da die vorhandenen aufgrund des Aufzuganbaues verlagert werden und mengenmäßig ergänzt werden mussten. Ebenfalls wurde die Zufahrtsstraße neu errichtet. Im September und Oktober erfolgte die Montage der Balkone. Im Herbst erfolgte die Fertigstellung der Außenanlagen.

Vom Freistaat Thüringen gab es für die Baumaßnahme einen Zuschuss in Höhe von 440.000 Euro. In den nächsten Jahren seien ähnliche Investitionen am Nachbarhaus Dr.-Otto-Nuschke-Straße 10 bis 14a geplant.