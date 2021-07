Gemeinsame Sache machen

Tobias Schubert über das vereinsübergreifende Bauprojekt in Reudnitz.

Ich freue mich, dass die Vereine und Gruppierungen in Reudnitz die Unterstützung bekommen haben, die sie benötigten, um das Mehrzweckgebäude zu sanieren.

Das schreibe ich nicht nur, weil damit eine lange ungenutzte Immobilie wieder mit Leben erfüllt wird und nicht weiter verfällt, um irgendwann als Schandfleck abgerissen zu werden. Das mussten die Einwohner in und um Greiz in den vergangenen Jahren wahrlich oft genug erleben.

Umso erfreulicher ist es, dass es in Reudnitz nicht passieren soll, auch wenn sich der historische Wert des Hauses – anders als vielleicht bei den Gründerzeitbauten in Greiz – in Grenzen halten wird. So oder so: Eine potenzielle Schrottimmobilie wird so gleich von vornherein vermieden.

Ich sehe aber auch in der Kooperation der Vereine und Gruppen einen Weg für die Zukunft. Sie haben sich für eine Sache zusammengetan, sie gemeinsam erfolgreich vorangebracht, haben Eigenmittel organisiert und eingeworben und wurden damit belohnt, dass es eine recht hohe Förderung gibt.

Vielleicht lässt sich das ja kopieren, beispielsweise für das Kulturhaus in Teichwolframsdorf. Auch wenn hier ganz andere Summen eine Rolle spielen, wenn alle gemeinsam anpacken, gelingt vielleicht doch auch dort noch der Erhalt.