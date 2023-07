Georg Kresse Regelschule Triebes verabschiedet zwei Lehrkräfte

Triebes. Astrid Dittrich und Rainer Preisinger verlassen die Georg Kresse Regelschule Triebes. Beim Abschied flossen Tränen

147.840 – das ist exakt die Kilometerzahl, die Astrid Dittrich in den letzten 18 Jahren gefahren ist. Gefahren, um von ihrem sächsischen Heimatort Lichtenau ins thüringische Städtchen Triebes zu gelangen. Auch davor pendelte sie – sechs Jahre lang ins nahe gelegene Örtchen Wildetaube. Die dortige Schule wurde geschlossen und gemeinsam mit sechs Kollegen wurden Astrid Dittrich vor 18 Jahren in die heutige Doppelstadt versetzt.

Keine Stellen für Lehrer

„Unvorstellbar heute, gab es eine Zeit, in der Lehrermangel ein Fremdwort war. 1997 beendete Astrid Dittrich ihr Studium. Zwei Jahre hielt sie sich mit Nachhilfe und Aufhilfskellnern über Wasser, bevor sie 1999 in Thüringen eine Stelle fand. Zuerst in Greiz-Pohlitz, dann am Zaschberg, anschließend der Wechsel nach Wildetaube und schlussendlich nach Triebes“, erzählt Undine Schröder während ihrer Abschiedsrede. Tränen fließen, denn leicht fällt ihr der Abschied nicht. Verständlich ist er schon, denn die zwei Stunden der täglichen Fahrerei kann die 52-Jährige in andere Dinge investieren. Wenn alles gut läuft, wird sie noch bis zu ihrem 68. Lebensjahr in ihrem Heimatort lehren und unterrichten, bevor sie sich in den Ruhestand verabschieden kann. „Ich freue mich, auf die neue Aufgabe, wenngleich ich definitiv mit einem weinenden Auge gehe. Lehrer und Schüler gleichermaßen werde ich vermissen, doch das Fahren keineswegs“, so die dynamische Lehrerin für Geschichte und Geografie.

Ab in den Vorruhestand

Indes Astrid Dittrich sich auf weitere 15 Jahre Lehrerdasein vorbereitet, ist Rainer Preisinger voller Tatendrang, sich seine künftige Freizeit, 24 Stunden an sieben Tagen, auszugestalten. Nach 41 Jahren verabschiedet sich der 62-Jährige in den Vorruhestand. Vier Jahrzehnte unterrichtete er Wirtschaft/Recht/ Technik, Medienkunde, Polytechnik, Wirtschaft/Umwelt/Europa und Technisches Werken.

Eigentlich wollte er Maschinenbau studieren aber der Kreisschulrat empfahl ihm das Studium der Polytechnik. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt er zufrieden. Auch er kam vor 18 Jahren von Wildetaube nach Triebes. „Wir wurden von zwei netten Kollegen empfangen und gut aufgenommen. Es war eine schöne Zeit, aber ich freue mich nun, auf meine Zeit.“

Um die eigene Gesundheit will er sich mehr kümmern, wandern gehen, die Natur genießen, das eigene Stückchen Land weiter auf Vordermann bringen, Reisen und Radfahren nicht zu vergessen.

„Grau macht schlau“ kommt ihm vorerst nicht in den Sinn. „Für ausgewählte Projekte, die einen gewissen Zeitraum laufen, komme ich gern an die Schule zurück, aber nicht für regelmäßige Wochenstunden.“

Abschied nehmen ist nicht leicht

Die letzten vier Jahre hatte Astrid Dittrich auch die Stellvertretung inne. „Ruhig und besonnen änderte sie die Vertretungspläne, auch am Wochenende, wenn die Krankmeldungen eingingen. Sie plante bereits viele Jahre zuvor geschickt unsere fächerübergreifenden Geschichtsprojekte, angepasst an den bestehenden Stundenplan“, würdigt Undine Schröder.

Mit Rainer Preisinger geht ein Kollege, der sich präzise um die Bestellung, Ordnung und Sauberkeit von Material sorgte. „Er war nicht nur ein Lehrer, sondern mehr und mehr auch für die berufliche Beratung zuständig. Er besuchte unsere Schüler in den Betrieben während ihrer Praktika und hat ebensolche auch erst für die Schüler organisiert.

Der Umbruch erfolgte bereits

Undine Schröder steht nun aber nicht vor zwei Löchern, die sie stopfen muss. „Wir haben einige Seiteneinsteiger bekommen und ich hoffe, dass wir gemeinsam den Umbruch in ein jüngeres Team mit anderen Erfahrungen gestalten können.

Künftig wird Felix Theileis die Stellvertretung der Schulleitung übernehmen. Er ist Lehrer für Sport und Geografie.

„Er kann gut planen. Dank ihm sind wir sportlichste Schule im Landkreis geworden. Er ist gerade dabei, die App Edupage einzuführen und den Lehrern die Funktionsweise zu erklären, damit wir künftig mit den Eltern über diesen digitalen Weg kommunizieren und den Schulalltag noch transparenter gestalten können. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen, denn die Digitalisierung macht auch an der Regelschule Georg Kresse in Triebes nicht Halt“, weiß Schulleiterin Undine Schröder.