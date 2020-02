Geplante Geflügelzuchtanlagen bringt Sorgen für Greizer

Die Banner in Greiz-Schönfeld sind wahrscheinlich schon einigen Autofahrern aufgefallen. Von 15.000 Hühnern ist darauf die Rede, die schon bald in eine Geflügelzuchtanlage, teilweise auf dem Gelände der ehemaligen Schweinemastanlage im Greizer Ortsteil, einziehen sollen.

Schon seit einigen Monaten gehen die Anwohner deswegen auf die Barrikaden. Etwa 20 setzen sich derzeit aktiv gegen die geplante Anlage ein, Wortführer ist der Greiz-Schönfelder Lysander Bretschneider, der angrenzend an die geplante Anlage einen Holzhandel betreibt.

Landratsamt Greiz hat Frist verlängert

Es sind gleich mehrere Dinge, die die Anwohner befürchten, sollte die Anlage Realität werden. Da ist zunächst einmal der Geruch, der von den Hinterlassenschaften der Tiere herrührt. Da sich die Außenanlagen des geplanten Baus zum Teil bis direkt an die Grundstücke der Anwohner erstrecken sollen, wie Bretschneider sagt, ist die Angst natürlich groß, dass der Gestank vor allem im Sommer unerträglich wird und bis in die Stadt hineinzieht. Dazu kommt, dass das Gebiet auch der Wasserversorgung diene – das Wasserwerk Schönfeld ist nur wenige hundert Meter entfernt. Was wenn die Schadstoffe in das Wasser kommen würden, fragt Bretschneider.

Die ehemalige Schweinemastanlage, auf deren Gelände die Geflügelzucht gebaut werden soll Foto: Tobias Schubert

Zudem sind die Anwohner in Sorge, dass aus dem Stall Milben und Kot in die Luft kommen und die Einwohner im Umkreis krank machen könnten, falls keine Filteranlagen eingebaut würden. Schließlich könnten diese Stoffe dann ungehemmt nach außen gelangen und in der nähren und ferneren Umgebung wieder herunterrieseln, meinen sie. Ganz zu schweigen von dem LKW-Verkehr, der bei Betrieb der Anlage entstehen würde zusammen mit Abgasen und Schäden an Häusern, weil sich der Verkehr durch die engen Straßen dieses Teils der Stadt winden müssten.

Und nicht zuletzt sei die Anlage auch aus Tierschutzgründen abzulehnen, führen Bretschneider und seine Mitstreiter aus. Zwar klinge die Bezeichnung Boden- und Freilandhaltung gut – das soll auch für die geplante Anlage gelten –, doch bedeute dies nur, dass auch weiterhin einige der Tiere über mehrere Etagen untergebracht seien und in ihrem trockenen Kot herumlaufen würden, ohne Einstreu oder Ähnliches. Zudem sei fraglich, ob die Tiere den Auslauf überhaupt nutzen würden, da er sich zum Teil direkt am Hang befände.

Ralf Dullenkopf, Inhaber des Engelswiesner Frischedienstes, der unter anderem in Reichenbach bereits einen Hühnerhof betreibt, kann auf Anfrage noch nicht viele Details nennen, da sich sein Verfahren noch in der Genehmigung befindet. Es stehe derzeit noch alles in den Sternen. Wenn es technisch möglich sei, Filteranlagen einzubauen, die Kot und so weiter aus der Luft nehmen, dann würden diese natürlich auch eingebaut. Die Einwohner bräuchten wegen der Anlage keinerlei Befürchtungen haben, meint er. Allerdings könne er wegen des laufenden Genehmigungsverfahrens noch keine weiteren Angaben etwa zum Zeitplan oder der Anzahl der Tiere machen. Dazu müssten erst der Antrag genehmigt werden, bevor er Genaueres dazu sagen könne.

Das bestätigt auch das Landratsamt Greiz als genehmigungspflichtige Behörde in einer kurzen Antwort: „Der Bauantrag ist noch nicht genehmigt. Die Frist für die Nachforderungen wurde auf Antrag nochmal bis zum 31. März 2020 verlängert“, schreibt man auf unsere Anfrage. Folglich habe man auch noch keine Auflagen erteilen können. Die Prognose zu Staub-, Geruchs- und Ammoniakemissionen sei Teil der Nachforderung und liege daher noch nicht vor.

