Gera: Sich von Vielfalt des Handwerks begeistern lassen

Gera-Aga. Die Ostthüringer Kammer lädt Schüler und Schülerinnen am Samstag, 16. September, ein.

Sich im Berufe-Dschungel zurechtfinden, wird auf Grund der Angebotsvielfalt immer schwieriger, das weiß auch die Handwerkskammer. Was passt zu mir? Was will ich nicht? Welche Karrieremöglichkeiten bietet meine Berufsentscheidung? Und wo kann ich mich ausprobieren?

Um all diese Fragen zu beantworten, veranstaltet die Handwerkskammer für Ostthüringen in Zusammenarbeit mit Innungen und Handwerksunternehmen in der Region bereits zum siebten Mal ein großes Ausbildungsevent – und das genau am bundesweiten „Tag des Handwerks“.

Informationen aus erster Hand

Unter dem Motto „#einfachmachen. Dein Event zur Karriere im Handwerk“ sind alle interessierten Jugendlichen sowie Eltern am Samstag, 16. September, von 10 bis 15 Uhr in die Bildungsstätte der Handwerkskammer für Ostthüringen, Straße der Freundschaft 27, in Gera-Aga eingeladen. An diesem Tag haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich auf besondere und aktive Art und Weise von der Vielfalt des Handwerks sowie seinen Berufs- und Karrieremöglichkeiten begeistern zu lassen.

Dabei liegt der Fokus nicht auf einem reinen Rundgang durch die Bildungsstätte mit Stationsbetrieb, sondern vielmehr auf dem Erlebnis Handwerk. Mehr als 25 Handwerksberufe sind live in den Lehrwerkstätten zu erleben.

Aus erster Hand kann man erfahren, was den einen oder anderen Handwerksberuf so faszinierend und einzigartig macht. Außerdem beantwortet das Beraterteam der Handwerkskammer alle Fragen rund um die Ausbildung und um die Karriere, „denn Handwerk bietet mehr als man oft glaubt“.